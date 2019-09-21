富士揭开X-Pro3相机面纱：混合EVF，复古设计亮眼

IT之家9月21日消息 此前有消息称，富士将在今年10月推出X-Pro3相机，而在今天的东京X峰会上，富士正式揭开了这款备受期待的相机的面纱。

根据富士的介绍，X-Pro3采用了复古设计，隐藏了后方的LCD屏幕，并用类似于旧胶卷相机的小屏幕取代了它。除了独特的显示屏设计外，该相机机身还将采用耐用的钛合金材质，并配有混合取景器。

由于富士对这款相机公开的信息还比较少，所以基于有限的信息，富士X-Pro3最值得关注的特点应该就是混合取景器设计和隐藏式LCD屏幕了，隐藏式LCD，其实也是有一块更大的LCD的屏幕的，只不过富士将其设置成了翻转朝内设计，所以隐藏式LCD准确来说应该是在现在普遍的做法上加入了一块辅助的小屏。当大的LCD屏幕关闭时，朝外的小型液晶显示器会提供诸如光圈和快门速度之类的基本拍摄信息。

另外，这款相机还采用了混合取景器设计，富士称其在混合取景器中使用了一种新面板，这种面板具有更高的分辨率，更高的对比度和更高的亮度。同样，该面板提供了比以前更宽的色彩空间，并提高了帧率。通过这种方式，X-Pro3兼顾了两个优点，一方面为摄影师提供了高质量的EVF体验，同时也保留了数码相机中常见的大型LCD。

最后是关于钛合金的机身材质，该公司在直播中展示了钛合金机身的加工工艺，钛合金可以大大提升X-Pro3的耐用性。X-Pro3将会在10月份正式发布，届时会有更多的信息放出，大家敬请关注。