《使命召唤16：现代战争》PC Beta测试演示公布：画面出色

IT之家9月21日消息 《使命召唤16：现代战争》PC测试版已经登陆战网平台，这款游戏将在10月25日发售，目前，IGN放出了一段《使命召唤16：现代战争》PC Beta多人在线模式的游玩视频，大家来感受一下吧。

《使命召唤16：现代战争》将拥有崭新的故事情节、重新构思和定义的现代战争主题、无删减血腥内容的直面战争残酷、包括支持光线追踪在内的画质细节提升、鼓励玩家思考杀戮前的道德问题。同时，《使命召唤16：现代战争》也将支持跨平台联机功能。

从IGN公布的这段视频来看，《使命召唤16：现代战争》将拥有非常出色的画面表现，画质风格偏向于明亮艳丽，比较真实。而根据此前IGN的透露，《使命召唤16：现代战争》将允许用户跨平台保存游戏进度，这个功能相信会非常吸引人。

另外，《使命召唤16：现代战争》的公测版配置需求此前也已经公布：

最低配置：

操作系统：Windows 7 64位（SP1）或Windows 10 64位（1709或更高版本）

CPU：Intel Core i5 2500K或AMD同性能CPU

显卡：Nvidia GeForce GTX 670 2GB / GTX 1650 4GB或AMD Radeon HD 7950

RAM：8GB RAM

硬盘：45GB

推荐配置：

操作系统：Windows 10 64位

CPU：Intel Core i7 4770k或AMD同性能CPU

显卡：Nvidia GeForce GTX 970 4GB / GTX 1660 6GB或AMD Radeon R9 390 / AMD RX 580

RAM：16GB RAM

硬盘：45GB