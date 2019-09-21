高通预告9月24日有惊喜：或与小米MIX Alpha有关

IT之家9月21日消息 今天晚间，高通突然在微博发布预热海报，并配文“一个好消息，9月24日，敬请期待”。海报的画面非常晦涩，乍一看有效信息只有黑色的猫耳朵的阴影，让人感觉不知所云。

不过，有网友发现，将这张海报的亮度拉升后，就可以发现，这个神似天猫Logo的黑色阴影里，其实藏着一台手机，一双手正在横过来玩手机。所以，毫无疑问，高通所说的9月24日的好消息，一定和新机相关。

不过我们知道，9月24日对于国内手机圈而言是忙碌的一天，这一天将会有索尼Xperia 5、小米9 Pro和MIX Alpha，realme X2也将在这一天发布。

不过我们仔细一想，索尼Xperia 5和realme X2目前官方前期的宣传点似乎都和高通没有直接的关系，所以，只剩下小米9 Pro和小米MIX Alpha了，目前这两款手机的一个重要的宣传点就在5G，这是和高通直接相关的。同时MIX Alpha还比较神秘，不过雷军曾表示这是“颠覆性的概念手机，绝对震撼。”所以MIX Alpha可能是小米下半年的重磅产品，吸引高通来站台似乎也是情理之中。

在高通的微博下方，就有不少网友推测高通暗示的好消息就和小米MIX Alpha有关，甚至有不少网友推测小米MIX Alpha会首发高通的新芯片，不过IT之家小编认为这可能性不大，更多的可能还是会和5G相关。

无论如何，期待9月24日吧。