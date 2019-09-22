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福利来了！今日小米公交0元限量开卡，19张公交卡免费

2019-9-22 8:46:30来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家9月22日消息 今天是世界无车日，昨日小米钱包官方发布消息称将在今天举办0元开通公交卡的活动，仅此一天。

据悉，此次参加活动的19张公交卡包括京津冀互联互通卡、江苏交通一卡通·苏州卡（限量3000张）、长安通（限量2000张）、石家庄一卡通、厦门e卡通、台州公共交通卡、江苏交通一卡通·南通、海南一卡通、（限量500张）、岭南通（限量260张）、深圳通（限量100张）、武汉通（限量100张）、琴岛通（限量100张）、绿城通（限量500张）、吉林通（限量100张）、盛京通（限量100张）、哈尔滨城市通（限量100张）、重庆畅通卡（限量100张）、广西交通一卡通（限量100张）、合肥通（限量100张）。

此次参与免费开卡活动的设备有Redmi Note 8 Pro、小米CC9、小米CC9美图定制版、Redmi K20、Redmi K20 Pro、小米9系列、小米9 SE、小米8（含屏幕指纹版和透明探索版）、小米MIX 3/2S/2、小米Note3、小米6、小米MIX、小米Note 2、小米5s Plus、小米5s、小米手机5、小米手环3NFC版本、小米手环4NFC版本。

用户只需点击小米钱包APP内的公交卡、选择相应的公交卡、选择充值金额、支付成功即可开卡，若开卡服务费恢复原价，则活动名额已经用完，感兴趣的小伙伴不妨关注一下。

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关键词：小米公交小米钱包

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