苹果iPhone 11 Pro Max/三星 Note10+跌落测试：“裸奔”需谨慎

IT之家9月22日消息 继昨日虐机达人对iPhone 11 Pro下手后，近日再度有网友对iPhone 11 Pro Max进行裸机跌落试验，此次还加入了三星Galaxy Note 10+作为比较。

众所周知苹果在发布时便宣称iPhone 11 Pro/Pro Max采用了“硬度更高的玻璃，不是高科技，而是分子层面的黑科技”，其后盖由整片玻璃精准打磨制成并注入了双离子交换强化，号称iPhone迄今最坚固玻璃面板。

此次iPhone 11 Pro Max将和Galaxy Note10+一同以3.2英尺（0.975米）的高度进行跌落测试，整个测试共分为背部朝下跌落、边角朝下跌落、正面朝下跌落以及额外增加的连续10次跌落。以下是视频内容：

在最先进行的背部朝下跌落测试中iPhone11 Pro Max的背部玻璃和后置摄像模块均已全碎，而三星Note 10+的背部情况要好一些，而且它的摄像头模组没有损坏。

在接下来的边角朝下跌落测试中iPhone11 Pro Max表现比三星Note 10+要好，其痕迹也相对较少。

在正面朝下跌落测试中iPhone11 Pro Max的屏幕碎裂痕迹相当明显，而三星Note 10+则要好一些，痕迹主要出现在了边缘部分，正面主屏没什么问题。

在经过最后的连续跌落10次测试后，三星Note 10+的触摸、电话、相机、屏下指纹等主要功能仍可正常工作，而iPhone 11 Pro Max在经历了4次跌落后其背部玻璃便有玻璃残渣掉落，第7次之后其后置三摄模块完全损坏，第9次后手机屏幕触控组件出现问题。

因此，结合此次的跌落实验结果以及昨日曝光的官方维修费用来看，购买了iPhone Pro Max的用户还是为手机戴上手机套吧。