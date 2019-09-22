过于硬核：美一男子为报复前女友涉嫌使用无人机向其投掷爆炸物

IT之家9月22日消息 通常来说无人机一般会被用于航拍等领域，不过近日在美国宾夕法尼亚州有一名男子被指控使用无人机在其前女友的家中放置爆炸装置。

据外媒报道，这位现年43岁的名叫杰森·穆齐卡托（Jason Muzzicato）的男子涉嫌与一起夜间爆炸事件有关而被捕。本月早些时候，警方在穆齐卡托（Muzzicato）的家中发现了和自制炸弹有关的证据，他也因此面临更多的指控。据检察官透露，穆齐卡托（Muzzicato）涉嫌使用无人机将爆炸装置投掷在其前女友的家中。

而穆奇卡托（Muzzicato）的律师约翰·沃尔德隆（John Waldron）则否认他的客户使用无人机在其前女友家中投放了爆炸物。沃尔德隆律师表示：“警方没有确凿的证据能够证明穆齐卡托用无人机投放的爆炸物，他在接受联邦调查局采访时也否认了这一点。”

据警方表示，穆齐卡托拥有一架DJI Phantom 3无人机，七个简易爆炸装置和十把枪支，包括多把AR-15步枪和半自动手枪。值得注意的是穆齐卡托早前便已被控告拥有未经注册的枪支和破坏性装置，他还被法院限制骚扰，跟踪和威胁其伴侣。

美国助理检察官约翰·加拉格尔（John Gallagher）说：“很难想象出比枪支，炸药和甲基苯丙胺更致命或更危险的组合。”

而据外媒援引法庭记录报道称，穆奇卡托与自己的前女友发生纠纷，双方均于2017年获得保护请求。如果穆奇卡托被定罪，其将面临长达33年的监禁和760,000美元的罚款。

美国检察官麦克斯温在一份声明中说：“想像一下，将非法枪支，爆炸物和无人驾驶飞机相结合所造成的巨大损害。无视法院命令只会增加穆奇卡托被定罪的风险。被告的行为已违反法律，并威胁到公共安全。”