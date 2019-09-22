部分分析人士建议不要急于购买苹果iPhone 11

9月22日消息，苹果iPhone 11系列产品已上市销售，其配置的摄像头和电池寿命受到称赞，但该产品是否值得消费者购买成为业内讨论的热点话题。

本周早些时候发布的最初评论认为，这是一个复杂的问题。不过，许多分析人士认为消费者不要急于购买，因为前代iPhone已经足够优秀，建议消费者再等一年，省下钱来用于在明年换成5G或具有更大功能升级的手机。

一些评论认为，相比于2014年发布的iPhone 6系列，今年新款iPhone系列提供了显著的改进，但这些改进可能太过渐进，不足以证明有充足的理由进行升级换代。纽约时报的布莱恩·X·陈(Brian X.Chen)表示，新款手机突显出以前的手机更新换代周期时长，每两年换一部新手机；到iPhone 11发布后已不再适用。

“如果你正在使用的手机至少用了已经五年，你绝对要更换了，”他写道，“与2014年推出的iPhone相比，iPhone 11各方面都有了显著提高。但是，对于那些手中智能手机是2015年或以后购买的其他所有人来说，他们并不急于购买，因为他们正在使用的智能手机已经足够优秀。”

苹果今年上市的三款新智能手机iPhone11、iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max的起价，分别为699美元、999美元和1099美元。

针对目前正在使用苹果iPhone X那些用户，华尔街日报专栏作家乔安娜·斯特恩(Joanna Stern)表示，“你在使用的手机拥有最时尚的设计，但在电池寿命、Face ID和摄像头功能方面落后一些。但是，如果你现在更换新手机，你可能会错过明年预期的5G等更多的重大升级。”

斯特恩建议，“如果你能忍受”的话，把目前手中正在使用的手机再保留一年，或者选择基础型号的iPhone 11。iPhone 11没有OLED屏幕，缺乏iPhone X所配置的远距摄像头。但用户现在选择iPhone 11可以节省一些钱，以用来在明年购买5G手机。

不过，苹果iPhone 11系列产品的新功能获得了试用者的积极评价。“iPhone 11 Pro的摄像头与iPhone XS相比有了很大的进步，如果进行横向比较，它们好于谷歌的Pixel和三星电子公司的Galaxy Note 10 Plus。”美国科技媒体Verge总编尼莱·帕特尔（Nilay Patel）写道，“我认为，iPhone 11 Pro配置的是目前市场上最好的智能手机摄像头。”

此外，帕特尔还对iPhone 11 Pro的扬声器大加称赞，称其“非常响亮，听起来比以往任何时候都要好。”

苹果今年推出的这三款新产品都配置了超广角摄像头，对此，知名科技博客TechCrunch的编辑马修·潘扎里诺(Matthew Panzarino)表示赞赏。“我对超广角摄像头进行的测试发现，它表现得非常棒，特别是在明媚光线情况下，”潘扎里诺写道，它能够近距离地拍摄全家福，广角拍摄画面充满活力，这是前代iPhone从未有的表现。

对苹果今年这三款新手机的电池续航时间，华尔街日报专栏作家乔安娜·斯特恩似乎都特别满意。斯特恩写道，对摄像头升级、玻璃和颜色的讨论，“大多只是欺骗性的营销行为”，只有电池升级是实实在在的。

iPhone 11系列承诺“我们许多人一直想要的一样东西是：更重和更厚一点的手机——为的是在我们非常需要的时候它能工作。”斯特恩表示，“是的，电池寿命更长。”