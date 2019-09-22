华为Mate 30供应链供应商曝光：京东方、TCL、汇顶在列

IT之家9月22日消息 近日，半导体研究机构@半导体风向标公布了华为Mate 30供应链供应商的名单，涵盖了摄像头、屏幕、电池、指纹识别等多个关键部件，每个部件都至少有两家供应商，一起来了解一下吧。

以下名单整理自@半导体风向标 《华为Mate 30供应链 | 一张图》：



摄像头：

CIS：索尼、韦尔豪威(800万长焦)

镜头：舜宇光学、欧菲光、联创电子

模组：立讯精密、舜宇光学、欧菲光

显示屏幕：

面板：京东方、TCL

盖板玻璃：蓝思科技、伯恩光学

触控模组：长信科技、欧菲光

射频

天线：鹏鼎控股、信维通信、硕贝德

LNA：卓胜微、韦尔股份

PA：三安光电、卓胜微

滤波器：信维通信、三安光电、卓胜微

无线充电

材料：信维通信、东尼

模切：领益智造、信维通信

模组：立讯精密、信维通信

指纹识别

芯片：汇顶科技、兆易创新

模组：欧菲光、丘钛科技

线路板

PCB：鹏鼎控股、景旺电子

FPC：鹏鼎控股、东山精密

电池

芯片：欣旺达、ATL

模组：德赛电池、欣旺达

声学

模组：立讯精密、歌尔股份、瑞声科技

马达

模组：立讯精密、瑞声科技

芯片产业链

芯片设计：兆易创新、汇顶君正

芯片代工：中芯国际、华虹华力

芯片封装：长电科技、华天科技

功率器件：闻泰科技、捷捷微电

模拟芯片：圣邦股份、韦尔股份

存储芯片：兆易创新、北京君正

FPGA：紫光国微、赛灵思

设备：北方华创、长川科技

底层支撑

韦尔、汇顶、闻泰、君正、兆易、紫光、卓盛、圣邦、北方华创、中微AMEC

在华为Mate 30的供应链列表中，我们可以看到国产厂商占比提高，京东方、TCL、汇顶科技和立讯精密也都是我们所熟知的国产品牌。