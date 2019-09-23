曝微软Windows 10 Sets选项卡窗口将“卷土重来”

IT之家9月23日消息 微软Windows 10 Sets是一种新的选项卡式窗口体验，最早于2017年11月进行预览，但后续便没了音讯。现在有消息称，Sets功能可能会在Windows 10 20H1重大更新中重新出现。

微软已经两次将Windows 10 Sets包含在预览版本中，但是在发布年度更新之前的较晚阶段删除了该功能。由于应用程序兼容性的复杂性，Windows 10 Sets已从预览版本中删除。

微软在去年发布的博客中表示：“根据你的反馈，我们关注的一些事情包括视觉设计的改进，以及继续将Office和Microsoft Edge更好地集成到Sets中以增强工作流。”

微软从未承诺过为特定版本的Windows 10提供Sets功能，甚至可能从未承诺过Sets，但一份报告显示该功能可能会在即将到来的Insider版本中恢复。

在Windows 10 Build 19481预览版中发现了Sets的提及。

微软希望通过Sets在应用程序的每个窗口中放置标签，以提高生产力和多任务处理体验。Sets还将在“文件资源管理器”以及Microsoft Office应用程序中添加选项卡。

Sets被认为是一种管理工作区的新方式，它允许用户组合两个活动，例如Microsoft Word和Microsoft Edge浏览器，这在你完成相关项目或任务时可能很有用。