华为Watch GT 2官方宣传视频公布：多种新功能加持

IT之家9月23日消息 华为官方早前除了正式发布了全新Mate 30系列手机外还发布了全新的华为Watch GT 2。近日官方也正式放出了这款手表的宣传视频，一起来看一下。

据官方介绍，新款华为Watch GT 2新增了多种全新运动模式以及音乐和通话功能，可以让用户在运动时轻装上阵，无后顾之忧。

据悉，新款华为Watch GT 2搭载了麒麟A1芯片，采用全新的3D玻璃设计，有42毫米和46毫米两个系列，均有多款表盘可以根据需要修改。其搭载的全新麒麟A1芯片支持BT/BLE双模蓝牙5.1标准，可实现超高速蓝牙数据传输，另外智能节电算法2.0智能节电。全新的华为Watch GT 2加入了扬声器和麦克风，可通过智能手表进行蓝牙通话，另外，相比于上一代，华为Watch GT 2内置存储空间大升级，最多可以存储200首歌曲独立播放。46毫米款续航达2周，42毫米款续航达1周，另外，华为Watch GT 2新增了多种运动模式，同时支持水下监测、科学睡眠等功能。

华为Watch GT 2 46毫米款共有橙色、棕色、灰色和黑色四种颜色可选，欧洲售价分别为249欧元、269欧元、299欧元和249欧元。

华为Watch GT 2 42毫米款共有黑色、青色、金色和杏色四种颜色可选，欧洲售价分别为229欧元、229欧元、279欧元和249欧元。

国行版本的华为Watch GT 2将于9月26日同国行版华为Mate 30系列一通发布，敬请期待。