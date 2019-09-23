雷神911黑武士Ⅱ水冷主机评测：定制水冷+主流配置，游戏玩家好搭档

近日，雷神推出了全新雷神911黑武士Ⅱ水冷主机，作为全新升级的最新产品，雷神911黑武士Ⅱ代全系升级为一体式水冷散热。品牌电脑往往会有一个符合用户需要的硬件配置，同时用户还能花更少的钱去满足更多的使用需要。接下来就和IT之家一起看看雷神911黑武士Ⅱ水冷主机的表现如何吧。

雷神911黑武士Ⅱ水冷主机整机非常的宽大，宽大的机箱也为散热带来更多的空间。机箱前部采用极具未来感的格栅设计，与星战中黑武士的外观一样，这样炫酷的外观加上巨大的内腔容量，让任何装机愿望都可以成为可能。玄黑色的格栅背后则是大面积的通风通道。

雷神911黑武士Ⅱ水冷主机格栅中央则是雷神标志性的T型Logo，这里的Logo也承载的主机电源键的功能。主机点亮后，雷神T型Logo以及格栅两侧和底部的淡蓝灯光将会亮起，让整个主机看起来更加科幻。

雷神911黑武士Ⅱ水冷主机顶部包含一个提手，如此硕大的机箱有了提手之后搬运也更加方便一些，即使平时不使用也可以作为一个额外的储物空间。在顶部的面板上包含了2个USB 3.1接口、1个USB 2.0接口、耳麦接口、重启按钮。整个机身顶部的接口足够满足用户日常的扩展需要。

机箱侧面的背板可以拆卸，用户可以根据需要增加配置，同时，侧板也可以换用透明亚力克材质，这样就能看清楚机箱内部的各种酷炫的灯光。

在机箱背部，雷神911黑武士Ⅱ水冷主机接口也是非常的丰富，主板上包括4个USB 3.1接口和2个USB接口，还有1个PS/2、1个VGA接口、1个DVI接口、1个HDMI接口、1个网线接口和1组音频接口。显卡接口包括1个DVI接口、1个DP接口和1个HDMI接口。总的来讲，雷神911黑武士Ⅱ水冷主机接口扩展非常丰富，基本上可以满足玩家日常使用需求。

整个雷神911黑武士Ⅱ水冷主机就是这样。接下来，我们再来看一下雷神911黑武士Ⅱ水冷主机的硬件配置，IT之家拿到的雷神911黑武士Ⅱ水冷主机采用了英特尔酷睿i7-9700处理器，显卡则采用的是GTX 1660Ti甜品级显卡，内存则是采用2x8GB 2666MHz的DDR 4内存，主板则是B365M主板，整机采用256GB SSD+1TB HDD的存储组合，机箱采用的电源为400W，同时还有雷神专门定制的120mm一体式水冷散热，机箱点亮后则会亮起亮白色的光。

作为英特尔全新的Coffee Lake架构处理器，英特尔第九代酷睿i7-9700处理器采用了8核8线程的工艺，TDP为65W，睿频可以达到4.7GHz，其三级缓存达到了12MB。

我们通过Cinebench R20对雷神911黑武士Ⅱ水冷主机进行跑分，跑分结果显示，英特尔i7-9700处理器最终得分在2600-2700分上下，配合机箱内巨大的散热空间，这让处理器的性能发挥的很充沛。

在存储方面我们看到，雷神911黑武士Ⅱ水冷主机采用了256GB NVMe SSD和1TB的HDD。这基本上是现阶段游戏玩家的一个主流配置，在固态盘中安装系统和主要的几款游戏，机械盘中存放一些大型的游戏以及文件已经成为常态。此次评测我们在固态盘中安装了《GTA5》、《PUBG》、《英雄联盟》、《文明6》等几款游戏，另外还有3DMark、PCMark等测试工具。

这些游戏和工具往往需要占据大量的存储空间，不过，我们看到这些对于磁盘要求较高的游戏和应用足够存放在256GB的固态盘中，这样还有70多GB的空余。雷神911黑武士Ⅱ水冷主机固态硬盘性能表现相对尚可，1900MB/s的读取速度也是相当不错的了。

PCMARK 10能够对雷神911黑武士Ⅱ水冷主机的生产力表现进行考量，雷神911黑武士Ⅱ水冷主机得到了4070分，这个成绩表现是目前PC产品一个相对普遍的水平，即便是一些专业用户选择雷神911黑武士Ⅱ水冷主机作为办公电脑也不成问题。

雷神911黑武士Ⅱ水冷主机采用了英伟达GTX 1660Ti甜品级显卡，作为英伟达全新的16系列甜品级显卡，GTX 1660Ti用上了和RTX系列同样的图灵架构显卡，作为GTX 1660 Ti采用了重新设计的TU116核心，TU116每簇GPC有8组SM单元，完整的TU116核心拥有3组GPC，共24组SM，1536个CUDA流处理器。另外，与RTX显卡不同的是，GTX 1660 Ti显卡使用的TU116核心将张量单元换成了专用的FP16计算单元。其显存为GDDR 6 6GB，显存带宽达到288GB/s。

我们先对雷神911黑武士Ⅱ水冷主机进行简单的3DMark跑分，跑分结果显示，雷神911黑武士Ⅱ水冷主机Time Spy的得分为6466分。

另外，雷神911黑武士Ⅱ水冷主机Fire Strike跑分为14466分，这两项得分体现雷神911黑武士Ⅱ水冷主机GTX 1660Ti显卡性能在一个中等偏上的水平，这样的性能表现足够应对主流的竞技游戏。

我们再通过几款常见的游戏对雷神911黑武士Ⅱ水冷主机进行游戏测试。此次测试中使用的是1080P显示器，我们通过《GTA5》的推荐配置对雷神911黑武士Ⅱ水冷主机采用的GTX 1660Ti显卡进行测试。最后得到了62帧的平均帧率。基本上达到了显示器和显卡的峰值性能，而且实际过程中流畅度表现良好，完全可以满足了玩家对于部分3A大作的体验需求。

另外，我们还在雷神911黑武士Ⅱ水冷主机上进行了《绝地求生》游戏体验。作为蓝洞开发的一款战术竞技型射击类沙盒游戏，《绝地求生》在全球范围内有不少的玩家，在全特效加持下，雷神911黑武士Ⅱ水冷主机在游戏过程中始终维持在100帧上下的画面帧率。这对于很多用户来讲，会有一个更加流畅真实的体验。

另外，我们对雷神911黑武士Ⅱ水冷主机进行了《文明6》的测试，在全特效、最高画质表现下，雷神911黑武士Ⅱ水冷主机平均帧率稳定在60帧上下，可以说是个非常不错的水平。

接下来我们看一下，雷神911黑武士Ⅱ水冷主机在Furmark甜甜圈双拷测试中的表现，雷神911黑武士Ⅱ水冷主机采用了一体式定制的水冷，另外电源仓和硬盘仓独立设计，有利于隔离热量散热。

双拷测试中，雷神911黑武士Ⅱ水冷主机处理器八核满载运行，另外，GTX 1660 Ti显卡也在不断加压，最终雷神911黑武士Ⅱ水冷主机双拷测试温度稳定在67℃，在强大的水冷加持下，这个温度可以说也是相当让人满意的了。

总的来讲，雷神911黑武士Ⅱ水冷主机极具未来感的造型、宽大的机箱设计、主流均衡的硬件配置以及强劲的水冷散热，给玩家使用的过程带来不少的乐趣。

雷神911黑武士Ⅱ水冷主机作为一台游戏台式主机，能够在主流画质下流畅运行各种游戏大作是它的基本任务，同时它也拥有不俗的生产力性能表现，满足办公与专业设计人群使用也不在话下。为了向用户做出稳定可靠的保障，雷神承诺定制水冷非人为漏液全赔。

目前，雷神911黑武士Ⅱ水冷主机京东秒杀价位6699元，学生朋友还有专属的折扣优惠。想要在国庆节前换个好电脑开开心心的过国庆，雷神911黑武士Ⅱ水冷主机无疑是个绝佳选择。