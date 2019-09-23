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魅族亮相电信天翼展，获CTTA最佳市场表现奖

2019-9-23 15:27:47来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家9月23日消息 9月18日，中国电信终端产业联盟第11次会员大会召开.魅族获得本年度最佳市场表现奖铜奖，这个奖项是对魅族“精品战略”的肯定，同时魅族近期发布的16s Pro和Flyme 8都获得了不错的口碑，证明魅族正在逐步迈向复苏。

此次大会的目的在于探讨整个联盟的工作以及生态合作，对即将到来的5G有着非常重要的意义。

5G新机遇

而在9月19日举办的第十一届天翼智能生态博览会上魅族展出了多款热销产品，其中就有刚刚发布不久的魅族16s Pro。魅族16s Pro采用三星定制的6.2英寸Super AMOLED屏幕，搭载高通骁龙855 Plus处理器且标配UFS 3.0存储，采用4800万像素全索尼AI后置三摄。

从魅族此前公布的产品规划与节奏来看，魅族也将积极拥抱5G，为即将到来的5G产业发展，做好战略布局。

其实从去年开始魅族就已经在5G领域投入大量研发力量，并不断加强和各大运营商合作。今年7月17日，魅族正式宣布将成为中国移动、中国电信、中国联通三大运营商的5G战略合作伙伴，共同推进中国5G生态发展。

魅族5G手机，目前已顺利进入信号调试阶段，预计将于今年四季度开始试产，2020年上半年发布首款魅族SA+NSA双模5G手机，正式迈入5G时代。

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关键词：魅族魅族16s Pro

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