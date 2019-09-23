千元级降噪项圈耳机怎么选？600元内三款降噪圈体验报告

不知大家发现没有，近几年耳机厂商推出主动降噪耳机的频率越来越快。虽然BOSE、索尼两家巨头基本占据了多数中高端的消费级市场，但微软这种此前完全不涉足耳机行业的厂商都已经推出属于自己的降噪耳机，手机厂商更是不甘落后。正因为如此，主动式降噪耳机的价格突然间亲民起来。选择越多，人们的口味就越挑，“选择困难症”几乎成了流行病。今天我们要体验的三款耳机分别是：魅族EP63NC、小米降噪项圈和OPPO ENCO Q1，他们的价格都差不多，假如我之前没有体验过，那几乎只能靠外观去选择。虽然我不是一名耳机发烧友，但还是希望能够站在普通消费者的角度，去对比一下三款耳机，给真心想买的朋友一些建议。话不多说，进入正题。

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简单介绍一下，第一款魅族EP63NC，它与魅族16s一同发布，售价499元。第二款小米降噪项圈蓝牙耳机，它于8月7日上线小米众筹，现已开放购买，售价为499元。第三款OPPO ENCO Q1，与OPPO Reno2一同发布，售价599元。三款耳机的参数信息我帮大家整理了出来，各位可以先自行了解一下：

看完基本参数，咱们看看包装。魅族的包装盒通体黑色，磁吸翻盖式设计，打开包装就能看到耳机本体，耳机下方是一个黑色的小盒子，里面包含了几副尺寸不同的耳帽、Micro-USB充电线、耳机收纳盒以及说明书。

▲魅族EP63NC蓝牙耳机包装盒

▲魅族EP63NC蓝牙耳机配件

小米降噪项圈的包装比较普通，虽然也有磁吸翻盖，但翻开后只能看到耳机的样子而已，想要取出耳机还是得从上下两侧打开包装盒。抽出之后就是耳机本体了，其他配件方面，同样配备了几副不同尺寸的耳帽、耳撑、Type-C充电线和说明书，没有耳机收纳盒。

▲小米降噪项圈蓝牙耳机包装盒

▲小米降噪项圈配件

OPPO ENCO Q1的包装盒大小与小米的差不多，但厚实不少。打开包装，耳机部分映入眼帘，其他尺寸的耳帽及充电线说明书都藏在耳机下面，充电线也是Type-C的，同样也没有耳机收纳盒。

▲OPPO ENCO Q1包装盒

▲OPPO ENCO Q1包装盒及内容物

单看包装小米已经输了，魅族和OPPO给人的第一印象都还不错。接着是耳机本体，重量上魅族只有30g，小米50g、OPPO42g，那从外形也可以看得出，魅族要比后两者更加小巧。

▲魅族EP63NC重量（30g）

▲OPPO ENCO Q1（42g）

▲小米降噪项圈（50g）

项圈部分，三款耳机都采用了亲肤材料和记忆合金，小米的项圈最硬，OPPO次之，魅族最软，软到它的耳机收纳盒可以直接把耳机卷起来塞进去。再加上重量最轻，因此佩戴舒适度也略胜一筹。

▲从左到右分别为OPPO、小米、魅族

▲魅族EP63NC可放入收纳盒

耳塞部分，三款耳机均为入耳式设计，都提供了不同尺寸的耳帽，基本能满足不同耳道大小的需求。其中OPPO是液态硅胶，最为柔软；魅族是耳帽耳撑一体式设计，防脱性最好；小米为扁口设计，由于我先前用的是小米有线耳机，所以我觉得小米是最舒服的。其次是魅族，魅族的耳塞和小米很相似，但耳撑部分不像小米那样可以随意拆装，自由度上就差点意思。至于OPPO，我戴上默认的中号耳塞之后总觉得塞不紧，有点漏风，更换大号才稍微舒适了一些。也就是说它的耳塞较浅，入耳的程度不够紧凑。当然，如果你的耳道比较窄，那么OPPO戴起来可能会更舒服。

▲耳塞部分（左上魅族，右上小米，下OPPO）

接下来讲讲特色功能。魅族支持同时连接两台设备，比如连到你的手机和电脑上，随时无缝切换，这个功能还是挺方便的，毕竟如果每次更换设备都得重新的话，简直是太麻烦了。

魅族拥有环境音模式。在该模式下，即使戴着耳机也能较为清晰的听到周围人的人声。不过要是想跟别人交谈，最好还是摘下耳机；此外，魅族支持Apt-X技术，只要将耳机连接到支持该技术的设备上，就会有相应的文字提示。Apt-X可以带来更好音质和降低设备间的连接延迟，它是魅族EP63NC的主打卖点之一。

小米降噪项圈支持强弱两档降噪功能，以适应不同的场景，具体降噪效果如何，我们后面会详细提到。小米降噪项圈还支持大法家的LDAC蓝牙音频技术，相同时间内可以传输约3倍于普通蓝牙的音频数据，从而带来更丰富的声音细节，音质也更加接近无损的效果。

OPPO ENCO Q1拥有三种场景模式，分别是：音乐模式、电影模式和游戏模式。官方声称，音乐模式下耳机的声场会更加立体、电影模式下会有更加身临其境的低音环绕和3D空间感，而游戏模式则会增强游戏中的声像定位效果，至于效果究竟如何，请大家接着往后看。

那既然都是主动降噪耳机对比的重点自然就是降噪效果了。首先我选择了相对安静办公室场景，测试一下三款耳机的底噪情况。戴上三款耳机、打开降噪功能，魅族EP63NC有轻微的底噪，尽管声音非常细小，但底噪确实存在，在播放音量较低的时候，还是能明显感受到的；小米降噪项圈在开机后，并没有自动打开降噪功能，但是单击右侧的降噪键后的一瞬间，完全没有底噪，好评。但与此同时又有种坐在高铁上，钻进隧道后耳内压力升高的紧张感。看来强降噪模式在相对安静的办公室中使用似乎有些过了，再次单击降噪键切换到“弱降噪”模式后，会舒服不少。最后是OPPO ENCO Q1，开机，打开降噪功能，同样也没有听到明显的底噪。

接着我来到了充满熙熙攘攘的人流声和车马声的马路上。魅族EP63NC在开启降噪后，车流的声音明显变少，但发动机轰鸣声依旧存在，尤其是大型公交汽车驶过的时候，会更加明显。OPPO ENCO Q1在开启降噪后和魅族表现相当，也不能完全消除大型汽车的发动机轰鸣声。最后是小米降噪项圈，打开强降噪的一瞬间，我聋了。这种感觉让我想起第一次体验索尼WH-1000XM3的时候。周围的噪音几乎全部被消灭，只残留了微量的环境音。当切换到第二档弱降噪，噪音过滤的强度稍小一些，但仍好于前两款。

另外，在过滤噪音的同时，公交报站声、汽车鸣笛声，三款耳机还是能清晰的听到，身边有人大声喊话时也能听清内容。说真的，小米的降噪效果着实令我惊喜，不过当我借来同事的索尼WI-1000X对比之后发现，索尼的降噪效果还是比小米的更好，考虑到两者售价上的差距，个人觉得小米降噪项圈在499这个价位的表现还是比较出色的。

第三个测试场景是商场。商场中充满着人声、电器的语音声、音乐声等等，高中低频都有，毫无规律却非常令人烦躁，这种噪音环境非常最考验耳机降噪的综合实力。同样，魅族与OPPO的差距非常微小，准确来说OPPO略优于魅族，而小米的降噪效果依旧最佳。

通过几个场景的降噪对比不难发现，小米降噪最好，OPPO次之，魅族垫底。但这并不是说魅族EP63NC的降噪不行，只是小米的降噪效果有些出乎意料。

对比完降噪，自然就是音质了。首先是《渡口》，魅族在低频上非常的浑厚有力，是三款耳机里低音效果最好的。音乐开头的鼓声很有力道，听感爽快。小米的低频也比较足，但乐器的声音细节不如魅族丰富，OPPO的低频细节最少，但可以接受。

之后的人声部分，魅族和OPPO的听感都很不错，小米表现一般。

第二首《加州旅馆》，歌曲中有多种乐器的演奏，还有一段模拟酒吧现场环境的声音，夹杂着观众的掌声和欢呼声。这首歌能够较好地测试耳机的解析力。试听后给我的感受是，OPPO的解析力最好，乐器分离度最高；其次是魅族，它的解析力方面虽不及OPPO，但低音方面更胜一筹；小米的解析力最弱，面对多种乐器的同时演奏已经糊成一片了。

总的来说，魅族的调音偏低，低音表现最好，适合听流行摇滚乐；OPPO的解析力最佳，三频均衡，用它听人声最舒服；至于小米，它的音质着实一般，基本就是听个响的水平，反正我是爱不起来。看来，有技术沉淀非常重要，毕竟魅族和OPPO都是做声学产品起家的，调音风格都比较鲜明。

接下来我们来看看延迟情况，这是不少人购买蓝牙耳机都非常关注的一个点。三款耳机均支持蓝牙5.0，区别在于魅族EP63NC支持Apt-X、小米降噪项圈支持LDAC、OPPO ENCO Q1没有额外的协议支持，但拥有独特的情景模式，也就是前面提到的音乐模式、电影模式和游戏模式。

游戏是测试延迟最好的办法。我选择了钟爱的《守望先锋》，在FPS游戏中，延迟就能决定胜负。OPPO在调整到游戏模式后，能明显感受到声像定位效果增强，人物的脚步声也变得更加清晰。但在延迟方面，从游戏中开枪动作产生到耳机内听到枪声，大概在200ms到400ms之间，如果你是个高玩，这延迟简直就是灾难！魅族和小米也好不到哪里去，总之，它们并不适合打游戏。

另外，我将三款耳机分别连接手机并使用“Superpowered Mobile Audio Latency Test”进行测试，这是一款用来测试从系统调用音频接口，到发出声音，再经过麦克风采集的整个过程中，音频回路延迟情况的软件，有助于通过数据量化帮助我们更好的测试耳机延迟。从测试结果我们不难看出，三款耳机中延迟最低的是魅族，其次是小米，最后是OPPO。这个差距对听歌来说没什么问题，但玩FPS或者是音乐节奏类游戏就别想了。

最后来说说续航，我想说的是对于这种无线蓝牙耳机，其实大家不用特别在意续航的问题。魅族宣称续航11小时，小米20小时，OPPO 22小时。魅族宣称的续航时间在三款耳机中最短，但也是唯一一个宣称支持快充的。如果每天听两三个小时的话，随随便便用一周是没有问题的，真要是没电了，拿去充半个小时也能用很久了。

▲魅族官方续航介绍

▲小米官方续航介绍

▲OPPO官方续航介绍

好啦，经过上述的多轮测试，相信大家对三款耳机各自的表现都心里有数了。总结来说，如果你最看重音质，那么魅族EP63NC是当之无愧的首选；如果你最看重外观，那OPPO ENCO Q1可能最适合你；如果你最看重降噪，小米降噪项圈无疑是最好的。三款耳机虽然各有千秋，但在500-600元的价位档，还是表现出不错的水准。在我看来，它们就像是味道不同的三杯茶，魅族EP63NC是冰红茶，口感最爽、味道最甜；OPPO ENCO Q1是茉莉花茶，口感清新、气味淡雅；小米降噪项圈是凉茶，降噪又“降燥”，苦尽回甘。

那么这位客官，您想品哪一杯呢？



