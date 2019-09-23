双11预售开启，苏宁小米MIX2S破冰新低1399元

大家【淘宝】App有没有更新？新版图标下面“11.11”的字样真是让小编心头一颤……终于，今年的双11全网狂促终于开（丧）始（心）预（病）热（狂）了，这回小伙伴们能不能管住自己的“双手”呢？

小米MIX2S 6GB+64GB此前大促售价为1599元，现苏宁第三方买家预售降至1399元新低（双11发货），有需求的小伙伴可以酌情考虑。

骁龙845对日常不玩大型游戏的父母来说，性能还是足够用的，且小米MIX系列系统广告真的很少。宽一点的下巴在实际使用中，也挺舒服的（纯小编个人感受，可能是因为小编太胖了）。

小编不推荐大家在平台第三方购机，但三方平台的双11预售价格还是很有意义的：可以预见，在即将到来的双11大促，各品牌骁龙845机型，都将开启新一轮大规模清仓狂甩，各大平台自营旗舰店，领券后的实付价格也会相当美丽（降至1200~1400元左右，并支持免息活动），所以不在乎性能的小伙伴可以守一波，毕竟距离10月20日双11正式开始也剩1个月的时间了。

从3299元跌至1399元只用了18个月，2019年真可谓等等党大获全胜的一年。

外观方面，小米MIX 2S屏幕为5.99英寸，分辨率2160*1080。厚度8.1mm，重量189g。背部陶瓷材质，铝制边框，后置双摄。目前有黑、白双色可选。



配置方面，骁龙845处理器，主摄像头1200万双摄，4轴光学防抖，前置500万。

其他方面，支持人脸识别，Qi无线充电、NFC、小爱同学等技术。

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