刷了Windows 10 ARM的Lumia 950/XL获得更多传感器支持

IT之家9月23日消息 适用于Lumia 950和Lumia 950 XL的Windows 10 ARM项目为Windows Phone注入了新的活力，并打开了Windows 10 Mobile无法实现的新功能大门。

外媒报道，近期用于Lumia 950和Lumia 950 XL的Windows 10 ARM项目收到了驱动程序更新，该驱动程序支持WiFi，更好的电池备份和更高的性能。

独立开发人员现已设法解决Windows 10 on ARM for Lumia的最大缺点之一。Lumia 950和Lumia 950 XL上即将发布的Windows 10 ARM驱动程序更新将支持硬件传感器，从而使设备能够使用加速度计、指南针、光线传感器和其他传感器等。

“我们首先尝试从头开始为光线传感器和近距离传感器打造一个驱动程序，但是后来我意识到有关旧驱动程序的一些知识，需要一些补丁才能正常工作，现在一切似乎都可以正常工作。目前缺少活动和计步器，” WoA项目的主要开发人员之一Gustave写道。

Lumia 950和950 XL上的Windows 10 ARM支持以下传感器：

指南针

加速度计和陀螺仪：加速度计允许设备检测方向，陀螺仪支持轨迹扭曲。

倾角计：这将使设备能够测量倾斜角度和平坦角度。

光线传感器：此传感器将感应设备周围的光量，并自动使设备屏幕变暗。

气压计和高度计：你将可以使用设备校准，显示气压计天气数据。

磁力计：此传感器将帮助设备找到相对于地球磁场的方向，在使用Windows地图导航时将很有用。

距离传感器– 简单的方向传感器 –如果你使用WoA在Lumia上安装2019 Windows 10更新五月版或更旧的版本，则可以拨打和接听电话。该传感器提供了一种功能，当你将手机放在耳朵旁时，该功能会关闭显示屏。

Windows on ARM for Lumia项目即将完成

除了传感器，该项目目前仅不支持相机和适当的USB-C驱动程序。

“除了传感器，我认为我们几乎都已经结束了该项目。剩下的就是一些传感器、摄像头，以及在USB-C上进行的更多工作，这些暂时不可行，摄像头堆栈是完全自定义的，USB-C很奇怪，缺少传感器使用的LumiaSensorCore技术，”开发人员如此表示。