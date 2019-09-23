继免费赠4G服务后，印度首富又宣布装宽带送4K电视

IT之家9月23日消息 日前，印度首富、互联网和移动服务运营商“信实集团JIO”董事长穆克什（Mukesh Ambani）继免费向用户提供半年4G网络，在原套餐基础上加5元就可把“Jio Phone”手机领回家之后，又于本月初宣布将以每月最低699卢比（约70元人民币）的价格提供100 Mbps的宽带服务，还将向钛金会员赠送一台43寸4K电视。

穆克什继承了父亲创建的印度最大的私营公司——信实工业。这家公司最初是一家纺织企业，现已成为印度最大的能源、零售、电信企业集团之一。据报道，信实工业目前的市值约为1080亿美元（约为7682亿元人民币）。

拉克什在三年前进军电信市场，他通过免费向用户提供半年4G网络的方式，成功吸引大量用户。而这一次，他又通过向用户提供“装宽带免费送4K电视”的方式，欲掀起新一轮宽带网络价格战。

本月初，“信实集团JIO”宣布了一项“JioFiber”计划，将以每月最低699卢比（约为70元人民币）的价格提供最低100 Mbps的宽带服务，将在1600个印度城市推出。另外，这一计划最高还有每月8499卢比（约850元人民币）的价格1Gbps的宽带速度。该计划共有6种套餐。

对于订阅费年费会员的优质用户，他们可以通过注册钛金会员获赠一台台价值4.5万卢比（约4500元人民币）的4K电视。当然，钛金会员订阅费为10.2万卢比（约1万人民币）。另外，年费3.1万卢比（约3100元人民币）、捆绑2年的订阅用户会赠送价值1.3万卢比（约为1300元人民币）的24寸电视，还会提供网飞、亚马逊等流媒体服务。

目前印度线下人口仍多于线上人口，仍有近7亿人无法上网。而“信实集团JIO”已拥有超过3.4亿用户，是仅次于沃达丰的第二大电信运营商。现信实集团已经有1500万用户注册了该项服务，该公司的目标是2000万个人用户、1500万商家用户。