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劳斯莱斯推出103EX概念车：没有方向盘、镭射红毯、丝绸座椅……

2019-9-23 17:33:21来源：IT之家作者：阿迷责编：阿迷评论：

IT之家9月23日消息 日前，劳斯莱斯推出了2035年的概念车——劳斯莱斯103EX纯电动车，这可能是世上唯一一台你可以站着上下车的奢华豪车。夜晚车门底下还有射灯红毯。另外，劳斯莱斯103EX支持自动驾驶，因此车上根本也没有方向盘。这款车的座椅使用丝绸材料制造的。

整车是一种高级的绿色，车辆轮毂部分也被包裹起来，仅有悬挂部分与前轮连接，轮毂中央则是劳斯莱斯标志性的双R标。轮毂钢面有一半被盖住，这样是为了符合空气动力学设计。

另外，前轮靠近驾驶室一侧的空间可以打开，旁边也有双R标，打开后，两个印有劳斯莱斯创始人查理·劳斯和亨利·莱斯名字的行李箱会被缓缓推出，车上人员完全不需要弯腰就能拿起这两个行李箱，行李箱的轮子上也是劳斯莱斯的双R标。

乘客上车过程类似于上马车，完全也不需要弯腰，车门以及顶部的玻璃顶棚会缓缓打开，同时，踏板也会缓缓推出，车辆的驾驶室里的丝绸沙发就出现在我们眼前。车的地板部分采用的是手织羊毛地毯，车门内里则是使用的望加锡木。车门的纹理清晰，条纹分明。

驾驶室部分并没有方向盘，整车支持无人驾驶。劳斯莱斯作为豪华车辆的代表，他们的初衷就不是驾驶，毕竟坐劳斯莱斯的大部分情况都有专门的司机负责驾驶，而无人驾驶显然更符合他们的理念。驾驶面板上方则是有一个专门的时钟，中间还是必不可少的双R标，只不过这款钟表时间显示方式也极具科幻感，它是利用灯光来区别时分针的。

另外，劳斯莱斯随车附赠的雨伞也依旧是藏在车门中，这里有两把雨伞可以供乘客使用。在车的踏板下方，劳斯莱斯103EX还有专门的镭射光线投影到地上，看起来就像是红地毯一样。车上的每一处细节都是劳斯莱斯的极致奢华体验。

车辆启动后，驾驶室的屏幕上会展开由星芒组成的劳斯莱斯女神Eleanor，当然，人工智能的名字也叫Eleanor，车辆启动后Eleanor会开始自我介绍。这一AI可以利用现有的数据进行路径规划行程安排，如果行程因为路况不佳而延误，Eleanor则会自动拨打电话告知可能晚点到。

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关键词：劳斯莱斯概念车

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