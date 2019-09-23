小米MIX Alpha明日首发三星“亮 HMX”传感器：一亿像素，对角线19mm

IT之家9月23日消息 9月24号，小米将会召开发布会，推出小米9 Pro、小米MIX Alpha和MIUI 11三大重磅产品，其中搭载三星一亿像素传感器的小米MIX Alpha颇受关注，三星ISOCELL官方微博也进行了一波科普宣传，强调这颗CMOS的强大之处。
三星与小米联合开发的这颗传感器名为ISOCELL亮HMX，三星官方表示它支持ISOCELL plus技术，可以有效抑制光线衍射；支持四像素合成技术，根据明暗变化改变像素排列；智能ISO可以减少噪点，对焦方面则是支持相位检测自动对焦。
了解摄影的小伙伴都知道，CMOS的尺寸在很大程度上决定了成像质量，三星ISOCELL亮HMX的传感器尺寸为1/1.33英寸，传感器对角线长达19mm，0.8μm的像素有1亿800万个。从手机圈来看，这颗CMOS可以说很大了，介于诺基亚808和Lumia 1020之间，最重要的是集成在了“现代手机”的轻薄机身中。
以下是三星官网对这颗CMOS的解读：
突破亿级像素壁垒，开创超高像素手机图像传感器时代
同时实现0.8微米超小型像素尺寸和超过1亿像素的超高清拍摄
结合ISOCELL Plus、四合一像素（Tetracell）、智能-ISO等先进技术
手机摄像头中最先采用1/1.33寸传感器，增加感光面积
可实现6K分辨率、30fps（帧率）的专业级视频拍摄
与小米合作开发，确保适用于智能手机摄像头
三星电子推出手机图像传感器ISOCELL亮HMX，像素达1亿8百万，首次打破了手机图像传感器亿级像素的壁垒。ISOCELL亮HMX的单个像素仅为0.8微米（1米的1百万分之一），像素数量比今年5月推出的6400万像素传感器提高了1.6倍，是目前手机图像传感器行业的最高像素。ISOCELL亮HMX拥有超过1亿个像素，可以实现超高清摄影，之前拍摄时被忽略的场景细节都能一一摄入画面。三星电子在ISOCELL亮HMX使用的传感器为1/1.33寸，扩大了感光面积，并且通过四合一像素技术(Tetracell),可将四个像素作为一个像素单元，暗光条件下也能进行高亮拍摄。
同时，三星电子采用了智能-ISO（智能感光度调节）的技术，在海边等强光环境下，软件会自动修正亮度，提高色彩还原能力。ISOCELL亮HMX拍摄视频时分辨率为6K（6016×3384），帧率达到30帧的同时不影响视角（Field of view），因此，手机摄像头不仅可以用于个人拍摄来记录日常生活，还可以拍摄专业级别的视频，可适用于制作电影和电视节目。本次三星电子在推出ISOCELL亮HMX的过程中，与小米展开的合作起了很大的作用。
小米联合创始人林斌总裁表示，为了首次把在高端DSLR才能实现的1亿8百万超高像素参数采用在又薄又小的智能手机摄像头里，小米与三星电子在产品开发初期阶段展开了紧密的合作。他还表示，小米将通过于三星电子的持续合作，为消费者的全新用户体验以及实现新颖的创意理念，给用户提供更优质的设备平台。
三星电子系统LSI事业部传感器事业组负责人朴庸仁副社长表示，致力于打造堪比人眼的超高清图像质量来记录我们世界的手机图像传感器，三星电子通过不断的技术创新而持续努力，并一步一步迈向这个目标。他介绍道，ISOCELL亮HMX结合了1亿8百万像素、四像素合一技术和ISOCELL Plus等三星电子的高科技技术，为客户提供更细致的高清晰图像。