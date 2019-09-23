小米MIX Alpha明日首发三星“亮 HMX”传感器：一亿像素，对角线19mm

IT之家9月23日消息 9月24号，小米将会召开发布会，推出小米9 Pro、小米MIX Alpha和MIUI 11三大重磅产品，其中搭载三星一亿像素传感器的小米MIX Alpha颇受关注，三星ISOCELL官方微博也进行了一波科普宣传，强调这颗CMOS的强大之处。

三星与小米联合开发的这颗传感器名为ISOCELL亮HMX，三星官方表示它支持ISOCELL plus技术，可以有效抑制光线衍射；支持四像素合成技术，根据明暗变化改变像素排列；智能ISO可以减少噪点，对焦方面则是支持相位检测自动对焦。

了解摄影的小伙伴都知道，CMOS的尺寸在很大程度上决定了成像质量，三星ISOCELL亮HMX的传感器尺寸为1/1.33英寸，传感器对角线长达19mm，0.8μm的像素有1亿800万个。从手机圈来看，这颗CMOS可以说很大了，介于诺基亚808和Lumia 1020之间，最重要的是集成在了“现代手机”的轻薄机身中。

以下是三星官网对这颗CMOS的解读：