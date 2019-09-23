WinFuture：微软Surface Laptop 3 可能会搭载AMD 8核处理器

IT之家9月23日消息 外媒WinFuture在微软产品爆料方面一直都有很好的口碑，今天他们带来了这样一则爆料：微软Surface Laptop 3可能会最高搭载AMD 8核处理器，如果信息属实的话，这款笔记本将是Amazing且Awesome的。

WinFuture表示，AMD和微软可能会在2019年10月2日联合推出15英寸的微软 Surface Laptop 3，这应该是一个非常强大的系统，搭载最多八个内核的CPU。

有关新型Surface Laptop 3 15的确切细节仍在等待中，但上周出现了有关使用Ryzen系列新型AMD处理器的具体证据，一份文件摘录显示微软与其长期合伙人AMD在新的15英寸笔记本电脑上投入了大量资金。

从新款Surface Laptop 3 15在美国市场的价格清单摘录中可以看出，微软计划至少提供六种不同配置，最便宜的版本采用四核AMD Ryzen SoC，型号为AMD Ryzen 5 3550U和AMD Ryzen 7 3750U。这两个配有15英寸显示屏的新Surface Laptop 3版本配备了8 GB的RAM，其入门级价格分别为999美元和1099美元，是该系列产品中最便宜的版本。

除此之外，高配版似乎采用了全新的AMD Ryzen处理器，配有六个至八个核心，内存升级为板载16GB，价格也来到了1999和2399美元。

因此，如果这些信息准确无误，微软和AMD确实有可能可以在Surface Laptop 3系列的新型15英寸型号中提供定制的Ryzen CPU。

对于，该消息著名爆料人Roland Quandt表示也得到了类似的情报。

目前，我们还无法证实该消息，该消息尚存在不确定性因素，甚至不排除是谣言。IT之家将继续关注该事件，并及时播报最新进展。