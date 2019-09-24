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雅虎全新徽标已上线：更扁平更具科技感，暗示新的开始？

2019-9-24 6:48:16来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家9月24日消息 雅虎虽然知名度不断下降且饱受非议，但它并没有退出市场。今天雅虎公司公布了一个由Pentagram设计公司设计的全新Logo设计方案，似乎也预示了该公司的全新开始。

新logo和2013年的Logo版本相比明显缺乏了一些个性：采用了小写的无衬线字体，使其更类似于一家初创公司的logo。不过这一版全新设计的唯一亮点便是雅虎那标志性的感叹号：新版Logo感叹号的角度更具侵略性，似乎暗示着雅虎正试图摆脱旧规则的束缚。设计公司Pentagram解释说，新logo的“y”和感叹号都设置为22.5度角度并且向前倾斜，代表了动感和兴奋。

经过十多年的衰落，雅虎正试图重塑自己的形象，新任命了一位CEO，收购了Tumblr和Flickr等公司。不过新CEO的努力没有挽救公司：Tumblr和Flickr现在有了新的所有者，旗下的电视和新闻业务几乎全部崩溃了，雅虎自己也被卖给了Verizon。

除了新徽标外，雅虎还发布了其旗舰产品Yahoo Mail应用程序的更新版本。最新版本的Yahoo Mail为用户提供了附件、交易专用标签，以及显示附近杂货店折扣的“杂货店视图”功能。还有一个新的一键取消订阅选项。

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关键词：雅虎

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