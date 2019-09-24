一图看懂ColorOS 6新特性：OPPO Reno全网通版开启Android 10测试

IT之家9月24日消息 据ColorOS官方消息，日前，OPPO Reno全网通版（PCAM00）开启基于Android 10的ColorOS 6尝鲜招募。

申请方式：进入「设置」-「软件更新」-「右上角设置图标」-点击「升级尝鲜」。

目前为正式版的用户升级前需确保手机版本为：PCAM00_11.A.18、PCAM00_11.A.17；系统为公测版本的用户升级前需确保手机版本为：PCAM00ROM_11_W.10。

更新日志：

「显示与亮度」

• 新增暗色模式

• 新增息屏时钟支持更多个性化选择

「情景模式」

• 新增专注模式，控制中心情景模式中快速切换

「系统」

• 新增全新简约的人文音效

• 新增系统动画全新升级，动画效果更丰富细腻

• 新增充电动画全新升级

• 新增两侧滑动手势屏幕底部左右滑动支持快速切换最近应用

• 新增近期任务支持点击空白处返回桌面

• 新增智能侧边栏全新升级，界面更美观，操作更快捷

「手机投屏」

• 新增多屏互动更名为手机投屏，新增使用说明

「安全」

• 新增SOS紧急联系人智能客服求助

• 新增关机界面增加紧急呼救按钮

• 新增密码本保存应用账号与密码信息

「通知栏」

• 新增智能通知管理，智能识别通知重要性，不重要通知折叠显示

• 新增隐藏无声通知的状态栏图标

• 优化控制中心全新升级，快捷开关单手操作更便捷

「游戏空间」

• 新增游戏空间全新启动动画及界面视觉效果

「屏幕录制」

• 新增屏幕录制快捷设置按钮

• 新增屏幕录制支持暂停录制

「截屏」

• 新增截屏支持自定义编辑后是否保留原图

• 新增截屏提示音开关

• 优化全新截屏交互方式，截屏后下拉浮窗快速分享，上拉浮窗快速长截屏

「便签」

• 新增便签提醒

• 新增便签宫格显示

• 新增便签个性化背景主题

• 新增最近删除，误删除便签找回更快捷

「计算器」

• 新增计算器悬浮窗模式，悬浮窗透明度可调节

「文件管理」

• 新增最近文件列表，手机内新添加文件查找管理更便捷

「天气」

• 新增全新天气动画，信息呈现更直观

「日历」

• 新增日历支持跳转到指定日期

「录音」

• 新增录音裁剪

「桌面」

• 新增简易桌面模式，桌面图标更大，桌面布局更简单

• 新增动态壁纸支持设为锁屏壁纸

• 新增桌面下滑支持自定义选择全局搜索或通知中心

「云服务」

• 新增云盘功能，云端支持存储各类文件

• 优化云服务升级为HeyTap云服务

「健康」

• 新增健康应用

「Breeno」

• 新增Breeno速览-新闻资讯入口

• 新增Breeno语音支持语音搜索相册图片

• 新增Breeno指令，您生活中的“小助手”，智能识别您的指令并自动执行，减少重复操作更贴心

• 优化Breeno速览界面显示更轻量

「通信」

• 新增通话便签，通话中重要事项随手记更便捷

• 新增随机MAC地址连接WiFi，阻隔定向广告，隐私信息更安全

• 新增陌生号码来电快捷设置，一键新建联系人、添加标记或加入黑名单

• 新增联系人支持姓氏头像显示

• 优化电话本界面，带来更简洁高效的体验

• 优化SIM卡与流量管理，通信管理更完善

「相机」

• 新增相机交互全新升级，操作更直观

• 优化合拍倒计时显示位置调整，避免遮挡人脸

「我的OPPO」

• 优化我的OPPO升级为我的HeyTap

一图看懂ColorOS 6新特性