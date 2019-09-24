iFixit拆解苹果iPhone 11：iPhone XR的加料升级版

IT之家9月24日消息 著名拆解媒体iFixit除了对iPhone 11 Pro/Pro Max进行拆解外，近日官方也正式放出了对搭载后置双摄的iPhone 11的拆解报告。

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▲使用吸盘和撬片撬开iPhone 11

据iFixit拆解人员表示，iPhone 11的拆解依旧较为方便，不过需要注意内部电缆，不过iPhone 11的内部电缆布局和Pro系列一样在一侧对齐。同时iPhone 11的电池容量为3110 mAh，比去年的iPhone XR增加了7%。据称iPhone 11的续航时间比iPhone XR多了一个小时。

▲两只手将显示屏提离iPhone 11

苹果iPhone 11的内部构造也进一步确认了其定位：加入了一些Pro技术的iPhone XR：比如双层主板，广角和超广角镜头以及U1芯片。

▲一只手卸下iPhone 11的主板

主板上分布的芯片：APL1W85：Apple的A13 Bionic，SK Hynix H9HKNNNCRMMVDR LPDDR4X RAM，H230FG82D6AD0-BC 922Y / M1TPAR31HA1的芯片（可能是存储芯片），U1芯片。

▲去掉iPhone 11内置电池下的粘合剂

矩形电池设计尺寸为40.81 x 96.93 x 3.97毫米，重44.1克。与XR的电池相比体积要小得多，但其容量为3110 mAh，增加了7%，续航也有所保证。这款矩形电池上只有一个连接器，但是它仍然采用了Apple的新硬件，可以改善电池健康状况。

▲苹果iPhone 11的摄像头组件

尽管这款手机没有搭载长焦相机，不过它搭载了两种Pro机型所搭载的广角和超广角传感器，拥有更快的快门速度，更高的ISO范围和夜间模式。其广角模块中有望实现的光学图像稳定（图像中的暗区是电磁体），同时，TrueDepth模块的柔性电缆采用了新的布线方案，不再被固定在电池下面，这种设计有助于快速更换相机组件。

▲空后盖

▲拆解全家福