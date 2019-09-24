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雷军在新办公室测试小米9 Pro 5G速度：下载1161Mbps，上传79.2Mbps

2019-9-24 8:45:33来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家9月24日消息 今天下午，小米将在北京科技园总部发布小米9 Pro 5G和小米MIX Alpha 5G手机，另外还将发布MIUI 11系统和小米全面屏电视Pro等新品。昨晚雷军在新的办公室测试了小米9 Pro 5G的速度，采用了中国移动网络，显示下载速度为1161Mbps，上传速度为79.2Mbps。

雷军还表示，小米的新办公室刚启用了一周，突然发现有5G信号了，非常幸福！测试了一下，速度嗖嗖的！ 三大运营商动作真快。

根据小米官方的说法，小米9 Pro只有5G版本，没有单独的4G版本，5G版本兼容4G网络。

据了解，小米9 Pro 5G搭载高通骁龙855 Plus处理器；内置4000mAh，支持40W有线闪充、 30W无线闪充与10W高速无线反充的“三重闪充”。

此外，小米9 Pro 5G配备定制的XL号VC液冷模块，散热面积达1127mm²，搭配“VC液冷+ 5层石墨+高导热铜箔+导热凝胶”立体散热系统，CPU核心温度降低10.2℃。

工信部认证信息显示，小米9 Pro 5G型号为“M1908F1XE”，尺寸为157.21mm×74.64mm×8.95mm。最后，小米9 Pro 5G将于北京时间9月24日正式发布，一同亮相的还有小米MIX Alpha手机。

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关键词：小米9 Pro 5G雷军5G

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