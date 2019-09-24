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苹果iPhone 11/Pro/Pro Max花式狂虐：最耐摔的会是哪一款？

2019-9-24 8:45:34来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家9月24日消息 早前已有视频博主对新款iPhone 11进行了耐摔性测试，而近日权威的第三方质保服务商SquareTrade也加入到了“狂虐”新iPhone的队伍中。他们对iPhone 11/Pro/Pro Max分别进行了耐摔测试，众所周知新款iPhone的外层玻璃加入了新型“黑科技”以使其耐摔能力也更强，不过SquareTrade也提示这三款新iPhone在高强度的跌落中仍存在破碎风险。值得注意的是在本次测试中新款iPhone 11 Pro的耐摔性最佳。

视频如下：

苹果iPhone 11/Pro/Pro Max分别经历了6英尺（约1.8米）高度正面朝上和朝下的跌落测试中，损坏程度各不相同。

值得注意的是在测试过程中苹果 iPhone 11和iPhone 11 Pro Max前后玻璃均出现大面积裂痕（iPhone 11受到的损坏要小得多），但iPhone 11 Pro则相对而言好得多。

与此同时iPhone 11 Pro还完整地通过了翻滚测试。在测试过程中iPhone 11 Pro没有出现任何问题，而iPhone 11和11 Pro Max出现了音频失真的问题。在后续进行的弯曲测试中iPhone 11 Pro同样表现良好，在承受251磅（约合113公斤）压力下才出现弯曲，iPhone 11在240磅（约合108公斤）压力下出现弯曲，iPhone 11 Pro Max在232磅（约合105公斤）压力下出现断裂现象。

最后SquareTrade给苹果iPhone 11/Pro/Pro Max评分：iPhone 11得分为73分，iPhone 11 Pro得分为65分，iPhone 11 Pro Max得分为85分。PS：得分越高，机器被损坏的可能性越大。

因此虽然苹果iPhone 11/Pro/Pro Max由于新材料的应用而更耐摔，不过还是建议各位用户戴套使用。

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关键词：苹果iPhone 11ProPro Max

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