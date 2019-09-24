中国古代四大美女齐聚，腾讯《王者荣耀》新英雄西施正式上线

IT之家9月24日消息 作为稷下学院魔道少女的西施，曾是无主之地有名的探宝者。但她童年首次倒卖捡来的宝贝，就意外欠下了一大笔债务。在躲债时，她闯进了女神的古祠堂，并带出来一条富有魔力的轻纱。今天王者荣耀已经正式上线了西施新英雄，英雄定位辅助类型的法师。

历史上的西施作为四大美女之一，富有“沉鱼之美”的盛名，但其命运也令人叹息，希望王者大陆上的“西施”拥有更幸福独立的一生，寻找内在的自我。

传说中溪边浣纱的时期对西施来说应该是幸福的，人生还具有无穷可能。

游戏将角色定位在这个时间，赋予她了“活力、机灵，敏捷”的精神世界。

技能介绍

被动

西施的技能伤害会随着自身与敌人间的距离增加而增加。

一技能·纱缚之印

西施将法器扔向指定位置，对区域内的敌人造成法术伤害并朝法器的位置拉扯一段距离，同时法器会缠绕在一名敌人英雄身上，之后5秒内西施再次点击1技能，法器会牵引敌人移动一段距离。

二技能·幻纱之灵

西施扔出一颗能量球，其存在期间每0.5秒会朝四周发射一次能量攻击附近的敌人，首次命中减少敌人30%的移动速度，持续1.5秒。2秒后能量球爆炸造成法术伤害，内圈的敌人受到双倍的伤害。

三技能·心无旁骛

西施将法器的力量灌注到自己体内,获得持续8秒的强化状态并刷新幻纱之灵的冷却时间。强化期间纱缚之印命中后可以连续控制敌人移动两次；同时幻纱之灵的冷却时间减半。大招开启时西施获得持续1秒50%的加速效果。

现在王者荣耀四大美女在王者峡谷聚齐！ 西施、王昭君、貂蝉、杨玉环，指代沉鱼、落雁、闭月、羞花。