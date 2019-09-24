魅族为10款机型推送Flyme 8体验版更新

IT之家9月24日消息 魅族官方消息，魅族已为此前已报名Flyme 8体验版系统的用户推送了Flyme 8体验版更新，未报名参与体验版系统的用户如需更新，请通过官网下载后手动刷入。版本类型切换需要清除数据，请务必做好数据备份工作，并将备份数据存储至电脑或其他设备中。

适配机型：

机型 发布概况 机型 发布概况 16s Pro 体验版 15 Plus 体验版 16s 体验版 15 体验版 16th Plus 体验版 PRO 7 Plus 体验版 16th 体验版 PRO 7 高配版 体验版 16 X 体验版 魅蓝 Note6 体验版

更新日志：

全新的「Alive Design」设计理念

·视觉设计

全新图标，极简设计分层绘制，简洁但不失细节

去线留白，抹除界面内分割线，观感清爽更轻盈

全局下沉，降低系统控件位置，操作舒适更轻松

·灵动壁纸

锁屏到桌面流畅过渡的动态壁纸，交互反馈灵动变幻，日夜间无缝切换

·动效体验

优化窗口动效，分层自适应图标配合应用圆角，让窗口动效连贯更自然

升级充电、指纹识别、语音等场景的动画效果，让视觉动效更具生命力

·滑动效果

深度优化触控响应速度，既跟手又流畅

改善列表滚动速度模型，模拟真实惯性

新增列表滚动回弹效果，赋予系统弹性

Aicy

·Aicy语音

技能手册助你快速掌握Aicy语音，快捷指令支持微信、电话、搜索、翻译、智能回复等场景，大事小事，有事请讲，呼叫Aicy即可帮你轻松完成

·Aicy纵览

个人助理更名Aicy纵览，智慧整合，知心更合意，支持资讯无限刷

新增问侯语，晚睡提醒，天气预警，贴心建议，懂你所需，做你的贴心小助手

收藏功能大升级，支持实时显示各个应用收藏内容，快速调用收藏信息 路径：Aicy纵览_卡片管理_我的收藏

支持首页下拉快捷呼出快应用，即点即用无需安装

·Aicy识屏

长按自动识别文本、图片、页面信息，迅速提取并识别其中关键信息，支持扫码、识别淘口令、提取文本等快捷操作，升华每次长按，一按即达你所需

小窗模式2.0

·全局小窗

新增全局呼出小窗功能，滑动到图标位置松手即可打开小窗，轻松应对各种轻量化的任务处理

·侧边呼出栏

可调节侧边呼出栏位置及高度，支持隐藏侧边呼出栏，在最适合你的位置呼出小窗

路径：设置_导航和快捷操作_快捷操作_应用小窗_侧边呼出栏

·平行小窗

无论是在阅读公众号文章,还是刷朋友圈时遇到要回复的微信通知,使用小窗即可做到即回即走,保持原来的阅读节奏

·头像气泡

小窗窗口底部支持显示联系人头像，让你在多人聊天时切换更加方便

·便捷小窗

新增小窗最大化功能，一键最大化小窗，快速转变应用使用状态

调整小窗大小比例，使得小窗展示内容更多更合理

One Mind 3.5

·进程收割者

根据手机当前使用状态智能查杀后台进程，升级查杀系统应用等级、提升查杀准确率，使用更加流畅

·文件系统

采用更先进的I/O调度方案，使得文件读写速度大幅提升

·响应时间

优化了滑动操作时CPU的响应策略，使App的启动速度更快，操作更加流畅

·切换唤醒4.0

优化第三方应用自启检测、拦截逻辑，合理分配系统资源，进一步提升日常使用流畅度

·功耗优化

优化系统应用功耗表现，提升续航能力

·资源托管3.0

全方位、多等级托管外设资源，提升外设能耗比

游戏模式4.0

·全新设计

调整深色背景，新增快捷工具面板，更小的屏幕占用面积，随用随回，减少视觉遮挡，带来更强沉浸感的游戏辅助体验

·手机加速

一键快捷清理后台缓存，给予游戏充足运行内存

·屏蔽来电

开启后自动拒接来电，来电不断网，防止游戏中来电影响游戏体验，更有贴心保留的来电记录，便于游戏过后的查看和回复

支持机型：15、16th、16th Plus、16 X、16s、16s Pro

·息屏运行

息屏状态下保持游戏正常运行，当你需要挂机时，这是一个省电不掉线的好选择

·快捷录屏

快捷启动系统屏幕录制，将最精彩时刻记录下来

·电源键防误触

防止误触电源键锁屏，游戏模式下关闭屏幕需按下电源键两次

路径：游戏助手_设置_防误触_电源键防误触

·游戏相册

图库新增“游戏”相册，游戏内截图和录屏自动在图库中集中在“游戏”相册，查找更方便

·网络诊断

对当前使用的网络状态进行诊断并提供解决建议，提升游戏体验

夜间模式2.0

·颜色优化

进一步升级的自研色彩转化算法，带来更加深邃舒适的夜间模式，让眼睛在夜间看屏幕倍感舒适

·场景丰富

更全面的场景覆盖，如灵动壁纸、天气页面及系统输入法，带来更加沉浸的夜间用机体验

系统界面

·通知栏

长按拖动快捷开关至隐藏栏可隐藏快捷开关，自定义快捷开关数量

支持手动修改应用通知收纳状态，精细化管理通知

路径：设置_通知和状态栏_应用通知管理_应用_通知收纳

优化锁屏通知显示逻辑，锁屏通知支持设置仅显示锁屏期间来的新通知

路径：设置_通知和状态栏_锁屏通知_仅显示新通知

优化横竖屏通知栏视觉排版，提高通知阅读效率

上滑浮动通知可临时屏蔽通知，解锁自动恢复正常，给自己腾出临时的宁静

下拉通知栏新增农历显示

·状态栏

新增电量显示在电池图标功能，有效利用状态栏空间

路径：设置_通知和状态栏_状态栏_电量百分比

调整状态栏高度、图标大小和间距，状态栏更显美观

优化蓝牙图标显示逻辑，仅蓝牙使用状态显示，治愈强迫症

扩大锁屏运营商信息显示区域，保证正常双卡信息显示完整

实时网速改为双行显示，更加节省显示空间

亮度条常驻通知栏顶部，调节亮度更加方便

·桌面

优化桌面图标布局显示，全面屏机型桌面图标更为4×6布局，文件夹更为3×4布局，合理利用屏幕空间，桌面显示更显协调

调整桌面文件夹背景显示效果，去除背景模糊效果，动画更加自然

支持安卓原生自适应图标特性，进一步提升Flyme风格图标的一致体验

优化桌面编辑操作，长按桌面空白处支持批量移动图标、合成文件夹，交互更易用

新增小游戏图标，提供丰富的休闲娱乐小游戏，让你在闲暇之余，爱不释手

·简易手势

优化底部上滑手势的响应时间，上滑返回更加跟手

优化多任务卡片界面操作动画效果，使用更顺畅

底部滑动切换任务支持连续切换多个任务，应用切换快人一步

支持机型：16th、16th Plus、16 X、16s、16s Pro

·mBack

mBack模式下新增侧滑返回手势，操作多一种选择

路径：设置_导航和快捷操作_导航方式_mBack_手势返回

支持机型：16th、16th Plus、16 X、16s、16s Pro

家庭守护

·安全区域

为家人设置他的安全区域，出入安全区域都会第一时间通知你，家人外出安全一手掌握

·安全轨迹

查找家人功能全新升级，开启他的轨迹功能后，可实时查看对方的位置轨迹

·昵称自定义

守护者可自由定义被守护者昵称，让守护更贴心

·人物角色优化

全新人物视觉形象，与系统风格统一，生动形象的3D人物角色带来全新体验

·守护动态记录

新增安全区域动态提醒、降低家人用机风险，及时通知。仅最新守护动态展示在首页，其余动态展示在守护记录中，方便及时掌握家人最新消息

·家庭数字健康

建立家庭守护后，守护者可查看家人手机的使用情况，为家人设置应用、应用类型的每日使用时间，帮助家人合理使用手机（被守护者为儿童角色默认开通该功能，成人被守护者需本人同意后，方可使用）

相机

·相机水印

超级夜景照片机型水印适配更多机型：15、PRO 7高配版、PRO 7 Plus、魅蓝Note6

·专业模式

升级快门时间、感光度设置项，降低值间隔，支持使用更多档位

·亮度提升

进入相机自动提升屏幕亮度，在细致观察中提升拍照水平

·连拍功能

优化连拍功能交互方式，短按拍照长按连拍，无需多拍一张，减少操作步骤

·文档校正

智能识别文档区域，倾斜拍摄PPT、文档、字画、屏幕时，自动校正角度，图库支持重新调整

·功能精简

调整第三方应用调用相机拍照功能，去除变焦、HDR、场景识别、滤镜、倒计时、连拍等功能

·操作振感

新增相机快门、变焦、连拍、专业模式参数调节等场景震动效果，模拟最真实的拍照体验

支持机型：15、16th、16th Plus、16 X、16s、16s Pro

图库

·界面改版

支持长按拖动相册排序

新增“其他相册”，收纳不常用相册

优化截图、录屏相册界面显示逻辑

新增“管理照片页”功能，支持自定义首页内容显示

路径：图库_相册_右上角更多_显示在照片页

·事物相册

通过图像识别技术，将照片自动分类，生成事物相册，提升查找照片效率

·图片探索

大图页上滑屏幕即可查看该照片相关的内容，迅速定位查看同类照片

·拼图

在线使用拼图模板，支持1-9张图片拼图，提升玩机趣味性

路径：图片列表页长按选择_点击下方拼图，需在联网条件下使用

·视频显示

新增扫描第三方应用保存视频，支持视频显示，媒体数据显示更完善

·缩放

提升图片放大比例，在放大中看清每一个细节

·贴纸

更新图片贴纸资源，更多好看的魅族设计师原创贴纸等你来玩

设置

·奇妙形象

轻松捏脸塑造属于自己的个性化头像，可用1000+款免费单品装饰自己独有的风格，支持同步百变形象到Flyme各系统应用头像中，无论是发表评论，还是评价App，你的形象与你创造的内容会被一同呈现

路径：设置_个人中心_点击头像

炫酷的奇妙自拍，不限时视频录制，上百种创作素材，让你重新定义每一个瞬间

路径：设置_个人中心_点击个人形象_右上角下载奇妙派对

·SOS紧急求助

报警辅助为国内首创，拨打110、119、120、122时，会自动将报警人当前位置发送给报警指挥中心（目前支持广东省拨打110、122报警同步定位，更多支持省份敬请期待）

路径：设置_SOS紧急求助_报警辅助

智能求助电话，当你遇到危险发出求助短信后，智能后台系统会同时自动呼叫你的全部紧急联系人，提醒留意，保障你的安全

·免打扰

支持设置即时定时免打扰时间

路径：下拉通知栏_免打扰

免打扰开启时可屏蔽浮动通知

路径：设置_声音和振动_免打扰_免打扰开启时_显示悬浮通知

支持设置免打扰开启时允许通知提醒应用名单

路径：设置_声音和振动_免打扰_指定提醒事件_通知

·AI超清看图

智能优化图片显示效果，微信、今日头条界面支持点击查看高清大图

路径：设置_实验室_AI超清看图

支持机型：15、16th、16th Plus、16 X、16s、16s Pro

·驾驶模式

支持上下车自动开启关闭，通知免打扰，来电语音播报

·声音和振动

mEngine新增多个适配场景，与全新动画，音效和谐联动，带来三位一体的震撼感官体验

支持机型：15、15 Plus、16th、16th Plus、16s、16s Pro

全新自研音效，覆盖多个日常使用场景，在不经意间也能发现惊喜

·手势唤醒

新增画图形c手势唤醒打开/关闭手电筒

路径：设置_导航和快捷操作_手势唤醒

·高亮度模式

在强光环境下，高亮度模式能让你更容易看清屏幕内容

路径：设置_实验室_高亮度模式

支持机型：16s Pro、16s

系统应用

·短视频

优化个性化视频推荐算法，接入小视频资源，丰富视频内容，小视频滑个不停

·Meizu Pay

全面覆盖银行卡闪付，公交卡，门禁卡模拟功能，手机在手，天下我有

支持机型：16s、16s Pro

·手机管家

记录最近15天调用相机、录音、联系人权限的应用及调用时间，了解隐私权限被使用情况，避免不必要的隐私泄露

路径：手机管家_权限管理_隐私权限使用记录

系统工具

·用户帮助

提交第三方应用反馈时，支持滑动侧边栏字母快速定位应用

·文件管理

优化文档预览功能，支持更多格式文档预览查看，工作效率更上一层

·便签

新增下滑屏幕快速创建便签功能，操作更为便捷

·计算器

优化个税和房贷计算体验，提升计算效率

·日历

新增日历小游戏订阅卡片，精彩新游的内测、开服、福利一个都不错过

注意事项：

常规情况下，体验版系统无法接收到稳定版系统更新，Flyme 8末期将会推送最后一个稳定版系统。

魅族16s、16s Pro更新至体验版后将无法降级回Flyme 7稳定版，如需降级请申请售后处理。

更新至体验版后读书、钱包、天天福利等应用可能会自动卸载，问题正在解决中，如有需要请移步应用商店下载安装。

因业务调整地图App将被自动卸载，如有需要请移步应用商店下载安装。