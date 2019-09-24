华为Mate30/Pro默认内置原生壁纸下载、赏析（7P）

IT之家9月24日消息 华为Mate30/Pro系列已经在德国慕尼黑发布，而国行版华为Mate30、Mate30 Pro手机将在9月26日正式发布，现在华为Mate30 Pro的官方主题壁纸已经被提取出来，供大家欣赏和下载使用。

华为Mate 30系列的宣传墙纸相当抽象，它使用不同颜色的变体，包括一些蓝色，绿色和黄色。

据悉，华为Mate 30系列手机官方壁纸并不是电脑合成也不是现有的自然景象，摄影师首先用石膏模拟出一个近似群山环绕的盆地造型，然后再盆地中央注水并滴入染料。接着将有金粉的砂浆注入水中，同时滴入染料营造出扩散的效果。

这张官方壁纸通过超微距镜头拍摄，经过色彩的调整最终得到我们看到的华为Mate 30系列手机的壁纸。

除此之外，华为Mate30系列还内置了其他风格的壁纸供选择。

华为Mate30系列壁纸下载，点此链接。

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