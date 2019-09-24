微软Windows 10你的手机App更新，支持显示安卓手机电量

IT之家9月24日消息 微软Windows 10设备的“Your Phone”应用可让你轻松访问Android手机上的最新照片，从PC上阅读和回复短信，以及接收和管理手机的通知等。

此前，微软在预览版中新增了通过Your Phone应用程序监视智能手机电池电量的功能，现在这一功能正式面向用户推出。相信该功能将能够打动用户。

根据此前微软官方人员消息，微软Your Phone应用还支持同步安卓手机的壁纸。