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一图看懂全新realme X2

2019-9-24 12:03:57来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家9月24日消息 今日realme官方在上海正式发布realme X2新机，主打“性能越级，设计越级，影像越级”。

设计方面，realme X2采用了6.4英寸Super AMOLED水滴屏，COF封装工艺，屏占比高达91.9%，并且该机支持屏下指纹功能。背面采用四曲面3D玻璃，虫洞光纹设计，正反面均采用康宁大猩猩玻璃第五代，左上角有四颗竖排的摄像头，手机提供银翼白，星图蓝两种颜色款式。

性能方面，realme X2将搭载骁龙730G八核处理器，采用UFS2.1+LPDDR4X闪存；电池容量为4000mAh，支持30W VOOC闪充4.0技术，19分钟可以充满50%电量，采用USB Type-C接口。

摄像方面，realme X2采用了后置四摄方案，主摄像头达到了6400万像素，采用的是三星的GW1旗舰影像传感器，可拍出9280×6944的超高分辨率照片，1/1.72英寸年度超级大底，支持超级夜景2.0、复合多帧技术、超级视频防抖、超广角视频、960fps超级慢动作等功能。其它三颗摄像头为800万像素超广角镜头+200万像素微距镜头+200万像素景深镜头。前置摄像头为3200万像素，支持AI美颜、自拍超级夜景、自拍视频防抖等功能。

与此同时，realme X2还保留了3.5mm耳机孔，支持多功能NFC、杜比全景声、双WiFi网络加速等功能。

价格方面，realme X2手机6+64G版本售价1599元，8+128GB售价1899元，首发减100元，今天开启预定，将于9月27日正式开售。

京东realme X2 6400万超广角四摄 骁龙730G 30W VOOC4.0闪充 4000mAh长续航 真我 游戏智能手机1899元直达链接
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关键词：realme X2

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