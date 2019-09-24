小米公布MIUI 11开发版与稳定版更新计划：今日发布MIUI 11开发版

IT之家9月24日消息 今日中午，小米官方发布了MIUI 11开发版和稳定版发版计划公告。

公告表示，MIUI 11开发版内测将于9月24日发布，开发版公测将于9月27日发布。MIUI 11稳定版将于十月中旬开始发布。

以下为《关于MIUI 11开发版和稳定版发版计划公告》全文：

开发版内测和公测计划：

1、开发版内测将于9月24日发布。

2、开发版公测将于9月27日发布。（注：开发版公测的发布时间可能会根据开发版内测情况稍有调整。）

3、当前开发版维护机型：

小米5C、小米MAX 2、小米Note 2、小米MIX、小米5s、小米5s Plus、小米5X、小米Play、小米Note3、小米6X、小米6、小米MIX 2、小米8 SE、小米8青春版、小米MAX 3、小米CC 9、小米CC 9e、小米CC 9美图定制版、小米8、小米8屏幕指纹版、小米MIX 3、小米8透明探索版、小米MIX 2S、小米9 SE、小米9

红米note4X、红米4X、红米Note5A标准版、红米Note5A高配版、红米5A、红米5、红米5 Plus、红米6A、红米6、红米Note5、红米6 Pro、Redmi Note 7、Redmi Note 7 Pro、Redmi K20 Pro、Redmi K20、Redmi Note 8 Pro

注：

1、Redmi K20将于10月18日发布开发版公测；

2、Redmi Note 8 Pro将于10月11日发布开发版公测；

3、小米CC 9e只发布公测，不发布内测。

稳定版发版计划：

十月中旬：

小米9、小米9尊享透明版、小米9 SE、小米MIX 3、小米MIX 2S、小米8、小米8青春版、小米8透明探索版、小米8屏幕指纹版、小米8 SE、小米MAX 3

Redmi K20 Pro、Redmi K20 Pro尊享版、Redmi K20、Redmi Note 7、Redmi Note 7 Pro、Redmi 7

十月下旬：

小米9 pro 5G版、小米CC 9、小米CC 9美图定制版、小米CC 9e、小米MIX 2、小米Note3、小米6、小米6X

Redmi 7A、红米6 Pro、、红米note 5、红米6A、红米6、红米S2

十一月上旬：

小米MIX、小米5s、小米5s plus、小米5X、小米5C、小米Note2、小米PLAY、小米Max 2

Redmi Note 8、Redmi Note 8 Pro、红米5 Plus、红米5、红米手机5A、红米手机4X、红米Note 5A标配版、红米Note 5A高配版

注：Pad系列无MIUI11开发版和稳定版发版计划；此外，上述机型发版时间可能会根据实际测试情况有所调整。