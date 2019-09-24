售价19999元！小米MIX Alpha正小规模量产，预计12月底上市

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IT之家9月24日消息 今天，小米5G手机发布会上，小米正式发布了小米MIX Alpha 5G手机，这款手机售价19999元，雷军在发布会上表示，该款手机目前正在小规模量产，预计12月底上市。
小米MIX Alpha 5G手机采用了屏占比为180.6%的环绕平 ，支持屏幕指纹识别、屏幕发声技术、2.15毫米上下极窄边框、侧边双显示芯片驱动、1亿像素三摄像头、钛合金金属边框……
雷军在发布会上表示，小米未来将投入100亿元的研发资金。
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