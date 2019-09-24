除了5G还有全新的MIUI 11，小米9 Pro 5G首发评测

当下，人们正在4G和5G的十字路口前驻足观望、踌躇不前，小米决定推出一款带有5G功能的数字系列旗舰，小米9 Pro 5G。官方在发布会前各种自曝，表示这次小米9 Pro 5G新增的特性和功能很多，比如5G通信、LHDC蓝牙编码、专业级屏幕色准、定制VC液冷散热等，因此成本高了上千元，似乎也在暗示它不会走极致性价比的路线。IT之家已经提前拿到了小米9 Pro 5G，现在就和大家来聊一聊使用感受。老规矩，先放配置信息供大家自行参考。

一、外观变化有限，细节小修小改

老实说，当拿到这台黑色的小米9 Pro 5G时，我的内心毫无波动。因为只看一眼，就知道它和小米9在外观上几乎没有区别。就说正面吧，屏幕还是6.39英寸的OLED水滴全面屏、FHD+的分辨率、19.5:9的比例、90.7%的屏占比。

水滴的部分包含了一颗2000万像素的前置镜头，屏幕顶部还有一条隐藏式设计的听筒。这个屏幕造型令人有些遗憾，目前机械式升降镜头已十分流行，小米完全可以再做得再极致一点。

有人可能会说，这样设计机身重量肯定就起飞了。可即使不上升降镜头，小米9 Pro 5G的裸机重量依旧达到了196g左右，而小米9是173g，这20克多的差距体现在手感上还是挺明显的。个人猜测是电池变大和加入5G模块的缘故。三维方面，小米9 Pro 5G的规格为157.21mm x 74.64mm x 8.54mm，和小米9相比只有机身厚度增加了1mm，再配合它修长的机身和圆润的机身曲线，弱化了握持手感上的重量，相比今年多数旗舰手机还是要轻巧一些。

手机背面的设计语言基本没有变化，全曲面3D玻璃在弧度上与小米9一致，三摄镜头的排布也完全相同，最明显的不同是底部的小米Logo下面多了个5G的标识。经过水水非常仔细的找不同，终于发现了其他两处细微的差别。

一是手机变厚让重心的倾斜更小，平放在桌面翘起的幅度更小；二是小米9普通版镜头部分的装饰光环是彩色的，也就是官方所说的全息幻彩天使眼，但小米9 Pro 5G和小米9透明探索版一样是红色的。配色方面这次只提供了钛银黑和梦之白两种。

另外，小米9 Pro 5G干掉了机身左侧的小爱同学专属按钮，将红色的涂装挪到了机身右侧的电源键上面。呼出小爱同学的操作也就改成了长按电源键。除此之外，其他按钮分布则一模一样。左侧靠上的位置是双卡双待的Sim卡，顺带提一嘴，它的5G网络目前已经支持N41和N78频段，还有未来即将投入使用的中国移动5G频段N79。

顶部是一枚麦克风和红外传感器、是音量键和电源键、底部是左右对称设计的麦克风和扬声器，以及居中的Type-C接口。小米这次特意提到，底部的这枚1217 SLS超线性单元扬声器，采用了1.04cc超大体积后腔，在声音的表现上更加饱满和丰富。实际体验下来也确实如此，不过由于没有双扬声器，所以缺少了立体声和杜比音效的支持，感觉有些遗憾。

在外放音效方面，小米延续了Mi Sound自研音效调校，并给出了米音提升音质的选项，该选项需要先连接一次耳机才能激活。

二、全局振感细腻，MIUI 11全新视觉

▲上为小米9 Pro 5G、下为小米9，屏幕色彩模式均为标准

由于屏幕参数上的高度一致，在实际的使用中这块屏幕的观感和显示效果与小米9差别不大，官方称其支持专业屏幕显示，出厂前都经过了专业的屏幕校准，色彩还原更加准确。并且能够自动识别图片的色彩管理信息，自动对应sRGB和DCI-P3色域显示。那我们也测了下它的色准，在系统设置中的标准模式下，它的平均Delta E为1.42，这与小米官方在预热宣传中所提到的「中国计量科学研究院」检测结果为1.38相差无几。当然，由于是OLED屏，小米自然也配备了DC调光的功能。

不过，光有色准明显不够，它还拥有600nit的亮度以及平滑亮度调节，确保用户在高亮模式下眼睛受到的刺激更少。虽然小米9 Pro 5G并没有高刷新率的支持，但在触控方面，它拥有Game Turbo 2.0在BSP底层对触控机制的深度优化，游戏模式下的触控报点率高达180Hz，配合MIUI 11中更多的线形过渡动画，触控操作中的顺滑感确实提升了不少。小米9 Pro 5G的屏下指纹解锁速度也非常快，在指纹解锁动画炸开的一瞬间就完成了点亮屏幕和解锁操作。

小米这次还定制了一颗超大体积的X轴横向线性马达，振动反馈提升非常的明显。为了尽可能放大振动反馈的使用体验，小米在声音与振动设置中加入了一个系统触感的选项。开启后就会提供各种丰富的振动效果。屏幕解锁、全面屏手势、系统菜单内滑动、长按桌面图标、打字甚至是相机变焦滑动上，都有振感强度不同、长短不同的的振动，在区分了功能体验的同时，也让我觉得它和小米9是完全不同的两款手机。

那MIUI本身更是升级到了11的大版本。最直接的变化就是系统UI和视觉动效果的重做。像息屏时钟、解锁动画、充电动画之类的都进行了更新。应用图标上，MIUI 11并没有大的变化，但打开系统设置，又会觉得焕然一新。

MIUI 11的系统设置菜单采用了大量的去线留白设计，去掉了大部分设置自选项之间的分割线，所有的选项字体都进行了加粗和缩小处理，行距变得更大。选项前面的小图标也都重新绘制，由抽象的线条图标变成了色块更多的拟物扁平图标。

亮度条、音量条等调节按钮由之前的细线变成了椭圆形的长条。通知管理中的类型也借助大图标和颜色标记进行了更加明确的区分，相比MIUI 10更有条理。再看看负一屏，每个模块不仅进行了字体加粗，也摒弃了过去的半透明背景，模块之间的间隔变大，圆角更大，并且在模块前面加入了时间线和事件图标的提示。

以上这些变化都反映出MIUI 11希望从视觉上让系统变得更加清爽，并且增强系统交互上的逻辑性和条理性。就这点来看，MIUI 11是值得米粉为之期待的。

▲上图小米9 Pro 5G通知栏中的推送消息文字已无法看清

当然，在一些功能细节方面，MIUI 11做得并不够完善，比如系统内置的深色模式，第三方应用不支持也就算了，连小米系的应用都没有完全适配，和某友商比起来还是稍逊一筹。而且开启深色模式之后，在显示某些深色文字时，会因为背景也是深灰色而难以看清，必须将屏幕亮度调到最高才行。又比如屏幕底部呼出多任务界面的手势操作，有时候会和屏幕内上滑打开桌面内容中心的操作搞混淆等等。

MIUI这次还大幅完善了游戏加速。界面由简单粗暴的菜单改成了专属定制UI的游戏中心。

配色上以蓝绿色为主，界面逻辑和常见的游戏手机相同，顶部区域有一些功能选项和按键，还有CPU\GPU占用率，电量百分比等实时的手机状态信息，中间大部分区域则采用了游戏大图列表。右上角的设置按钮中更是提供了各种详细的游戏选项设置。

进入游戏之后，则可以在顶部边缘向内呼出游戏工具栏，样式上和黑鲨游戏手机相似度较高，功能上黑鲨有的小米9 Pro 5G大部分都有。

三、性能中规中矩，散热表现一般

小米9 Pro 5G的配置在本文开头的表格中已有体现，这里就不再赘述了。那高通骁龙855 Plus处理器搭配最高12GB+512GB的存储组合，其性能表现定然不俗。跑分咱这里就不跑了，855 Plus都是那个水平。不过就AndroBench的得分来看，小米9 Pro 5G版依旧采用的是UFS2.1的内存，而非UFS3.0。

实际的游戏表现中，我们测试了两款主流手游，在室温25度的空调间内，和平精英平均帧数58帧，帧数波动为3.04帧，手机表面的温度控制不太理想，30分钟游戏后正面最高温39.9度，背面最高温38.4度；

崩坏3平均帧数56帧，帧数波动为8.32帧，30分钟游戏后正面最高温36.9度，背面最高温37度。

当看到崩坏3比吃鸡温度还低的时候，我觉得这个表现似乎有点不正常。当然，发烫的主要原因还是因为中框是金属材质，而且Game Turbo 2.0对于CPU、GPU的核心调度都比较奔放，不会刻意去限制性能，也有可能是新系统对于游戏的优化还不到位。小米9 Pro 5G采用石墨散热层，导热效率很高，游戏中没有任何的卡顿延迟，配合180Hz的触控报点率，操作起来非常的流畅。但是，如何优化用户手持机器游戏时的表面温度，也是小米必须要思考的问题。至于用户，现阶段还是建议大家戴套玩耍吧。

功耗方面，小米9 Pro 5G配备了4000mAh电池，在IT之家的续航测试中，15分钟吃鸡耗电7%，15分钟崩坏3耗电8%，1小时1080P在线视频耗电10%，1小时在线听歌加IT之家APP浏览耗电12%，30分钟通话耗电5%，8小时待机耗电2%，这样的成绩只能说是中规中矩，要想续航持久电池容量才是王道。

而充电方面，小米9 Pro 5G这次采用了40W的Mi Charge Turbo快充技术，30W无线快充以及10W的反向无线快充。有线充电的情况下，15分钟充电42%，30分钟充电79%，48分钟完全充满；无线充电下，30分钟也能充入51%的电量。而10W快充更是可以给iPhone、AirPods等设备充电。

四、拍照延续上代水平

小米9 Pro 5G这次的三颗镜头分别是4800万像素标准、1200万像素人像长焦以及1600万像素超广角，参数上相比小米9并没有明显的提升，我们照例还是通过几组样张来看看它的表现吧。

在白天光线充足的室外，小米9 Pro 5G拍出的图片色彩真实、画面纯净，虽然从天空部分可以看出AI算法的痕迹，略有滤镜感。不过整体的曝光和解析力都比较优秀。水中的楼宇倒影，阳光照射的荷叶光泽都表现的非常到位。

换到距离较近的绿色植物，相机会自动开启AI场景识别，但颜色并没有鲜艳过头，这点相比小米之前的机型确实有进步。与此同时它同时兼顾了亮部和暗部细节，层次感也不错。

▲图一为HDR关闭效果，图二为HDR打开效果

小米9 Pro 5G相机APP里的HDR功能默认是关闭的，当打开HDR之后，整体亮度并无明显提升，但场景中便利店里面的暗部细节更加丰富，左边草丛中的叶片细节和饱和度也明显改善，而且便利店上面高光部分的楼宇却不会过曝，可见这次小米在HDR算法上确实有下功夫。

相比之下，小米9 Pro 5G对于美食的表现就一般了，画面略有欠曝，虽然识别出了美食，但饱和度对比度上并没有任何变化。或许是早期小米的AI算法鲜艳过头，导致现在偏保守的设定。解析力的表现也比较一般，画面层次感不足。

来到夜晚，在使用夜景模式拍照时，小米9 Pro 5G的测光和高光压制都比较准确，画面也比较纯净。不过亮度明显不足，放大看也能轻松发现一些涂抹的痕迹。

▲图一为无变焦原始尺寸，图二为2倍变焦效果

通过上面这组样张我们同样可以看出，小米9 Pro 5G对高光的压制控制得不错，只是亮色广告字牌出现了一些饱和度溢出。另外，整体的画面解析力虽然还不错，但却彻底放弃了暗部的细节，并且涂抹感在变焦之后会被继续放大。

光线复杂的立交桥底，小米9 Pro 5G的炫光控制比较一般，画面纯净度也因此下降。整体的亮度和色彩倒是没有什么问题，解析力和前文中的夜景样张也差不多。

五、总结



小米9 Pro 5G作为一款配置全面升级的旗舰机型，在整体的表现上依旧呈现出水桶的特色。虽然新增了一些定制的亮点功能，但相比今年众多的旗舰手机，硬件上的吸引力稍显平淡。相反，MIUI 11倒成了小米9 Pro 5G的强心剂和杀手锏。这次的MIUI在系统交互、UI界面以及过渡动画上的更新都非常大，也有望成为迄今为止最好用的MIUI系统。5G则是延长它生命周期的加分项。公布价格的那一刻我们可以看到，3699元的起售价注定了它依旧走的是性价比路线，不知道身为米粉的你是否有换机的动力呢？