“宇宙魔方”小米MIX Alpha官方视频公布：多重黑科技加持

IT之家9月24日消息 今天下午小米官方正式发布了备受期待的小米MIX Alpha 5G环绕屏概念手机。

外观方面：小米MIX Alpha采用了屏占比180.6%的环绕屏，屏幕采用分层环绕贴合技术、360°保护材料贴合、旋入式组装技术；2.15毫米上下极窄边框；传统的听筒、前置相机、侧边按键配置消失；支持全新的屏幕发声技术和屏幕指纹技术，在手机顶部仅有0.8毫米宽度放入天线；采用钛合金边框，背部采用黑色精密陶瓷，一整片蓝宝石玻璃覆盖镜头。

镜头方面：小米MIX Alpha采用了竖直排列一亿像素模组，主摄像为108MP，1/1.33英寸感光元件，搭载OIS四轴光学防抖，支持暗光条件下像素四合一技术，一亿像素原图接近40M。除了一亿像素的主摄像头外，小米MIX Alpha还搭载了20MP的超广角镜头，支持1.5CM超级微距和12MP人像（长焦）镜头。

网络方面：小米MIX Alpha共包含8个天线区域，支持GPS、WiFi、5G、双卡和全网通。

其他方面：手机侧边支持压感，包含侧面线性马达，另外，小米MIX Alpha还支持智能场景识别，可以智能识别高铁、航班等信息。除此之外，小米MIX Alpha还支持AI+多传感器防误触技术。

价格方面：雷军表示，小米MIX Alpha售价19999元，目前正在小规模量产，预计12月底正式上市。