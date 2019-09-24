小米MIX Alpha 5G概念手机汇总：180.6%屏占比环绕屏，1亿像素三摄，售价19999元

IT之家9月24日消息 今天，小米在小米新总部正式发布了小米MIX Alpha 5G概念手机，这款手机采用了180.6%屏占比的环绕平，同时支持全网通5G双卡，1亿像素三摄像头。这款手机售价为19999元，预计在12月底正式开售。

小米MIX Alpha 5G概念手机采用了一块完整的环绕屏，屏占比为180.6%。该款手机取消了手机的听筒、前置摄像头、侧边按键，下巴和额头部分仅保留有2.15毫米空间。

小米MIX Alpha 5G概念手机支持全新的屏幕发声技术，其内部采用了全新振子发声单元，可驱动屏幕发声，优化发声体验。整机给天线留出的空间并不多，但依旧在0.8毫米的上下空间以及摄像头的连接区域集合了8根天线，这些天线使用了LCP高整合天线设计，集成5种天线频段，包括GPS、双WiFi、5G、双卡、全网通。

小米MIX Alpha 5G概念手机的侧边部分可显示电池电量、系统相关信息、通知信息。两侧天线由双显示芯片驱动，同时均支持压感，内置侧面线性马达。整个屏幕采用了环绕形态分层贴合、旋入式组装技术。同时柔性屏下指纹、超声波距离感应等技术。

针对各类场景，小米MIX Alpha还会根据用户实际情况进行切换，另外，手机翻转后也可以自动切换屏幕。除此之外，小米MIX Alpha 5G概念手机背面还有轻应用中心，用户可根据需要定制日历、天气、系统状态等信息和应用。



为了防止屏幕误触，小米MIX Alpha 5G概念手机支持多传感器和AI算法精确识别当前使用屏幕，抑制其他区域触控，当识别到压力感应时可以动态分配触控指令。

小米MIX Alpha 5G概念手机搭载了三星1.08亿像素的超高清主摄像头，相机感光尺寸为1/1.33英寸，光圈为F/1.69，像素面积1.6μm，可直出12032×9024像素图片，直出原图大小可以达到40MB，同时支持OIS四轴光学防抖。另外，小米MIX Alpha 5G概念手机超高清主摄像头还支持ISOCELL Plus、智能ISO等技术。

另外两颗摄像头分别是2000万像素超广角相机和1200万像素的人像相机，其中2000万超广角摄像头感光尺寸为1/2.8英寸，像素面积1μm，光圈为F/2.2，可视角度为117°，支持1.5厘米超微距拍照，1200万像素的人像相机感光尺寸为1/2.55英寸，像素面积1.4μm，光圈大小为F/2，支持Dual PD相位对焦。

小米MIX Alpha 5G概念手机摄像头部分还有一整片蓝宝石玻璃保护。背部区域采用黑色精密陶瓷。整机边框则是采用钛合金材料，其强度是不锈钢的3倍，能很好的保证机身结构强度。

小米MIX Alpha 5G概念手机采用高通骁龙855 Plus芯片，支持5G双卡全网通，其内存为12GB，内部存储则是采用了UFS 3.0颗粒，存储空间为512GB，电池则是采用了4050mAh的纳米硅负极电池，支持40W有线闪充，同时还有1.0cc超大音腔。

小米MIX Alpha 5G概念手机是小米投入5亿元研发投入和2年的时间研发的重磅产品。这款手机目前已经开始小规模量产，预计将在今年12月底正式发售，售价19999元。