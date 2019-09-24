航旅纵横回应新功能泄露用户隐私：完全不符合事实

IT之家9月24日消息 针对航旅纵横App的社交新功能泄露用户隐私的新闻报道，航旅纵横在微博发布声明称近期个别媒体针对航旅纵横发表了泄露用户隐私等完全不符合事实的报道，对其产生了严重的负面影响，对不实报道将保留法律追诉权。

对于质疑，航旅纵横称出行互动功能是航旅纵横在2018年6月上线的一个探索性功能，至今未做更新迭代。该功能默认关闭，虚拟身份与真实身份也是完全隔离的。航旅纵横表示一直高度重视信息安全工作，通过多种技术手段以严格保护用户信息安全，并通过了相关主管部门的审核认定。

以下是航旅纵横完整声明内容：

关于个别媒体不实报道的声明

一直以来我司都欢迎社会各界提出意见和建议，对我们的工作进行监督与指导，但近期个别媒体针对航旅纵横发表了泄露用户隐私等完全不符合事实的报道，对我司产生了严重的负面影响，严重损害了我司合法权益，我们深感遗憾，对不实报道我们将保留法律追诉权。我们特郑重澄清和声明如下：

一、出行互动功能是航旅纵横在2018年6月上线的一个探索性功能，至今未做更新迭代。该功能上线前，我们把用户隐私保护作为核心要点进行了深入研讨，力求在用户隐私保护万无一失的基础上开展业务探索。通过建立虚拟身份开通提示确保用户在知情的情况下开启互动功能，通过用户自行设置虚拟身份信息确保用户隐私数据的绝对安全，通过建立完备的虚拟身份信息修改注销功能保证用户意愿得到充分尊重。用户间仅可以查看到虚拟信息，不存在个人隐私数据泄露问题。

二、该功能是默认关闭的，上线初始时所有用户的虚拟个人主页均默认为关闭状态。用户上线后点击该功能开通虚拟身份前，会弹窗增强式告知明确提示虚拟身份用于与他人互动。只有用户同意建立后才会开启，用户不建立虚拟身份也不会影响任何其他功能的使用，截至目前仍有很多用户根据个人需求未开启此项功能。

三、虚拟身份与真实身份是完全隔离的。虚拟身份不仅是由用户根据自己的意愿自主选择是否开启，且所有包含的内容都需要用户逐项手动添加或选择。用户也可以随时对填写的内容进行修改，用户对于功能的开启、使用及关闭都有充分的自主权。用户开通虚拟身份后，仅通过用户自主填写的内容他人才可见，而用户的个人真实信息他人是无法看到的，不存在任何用户个人隐私泄露的问题。

四、虚拟身份只需用户在底部菜单栏点击“我”进入账户信息页，在账户信息的授权管理中即可注销。航旅纵横致力于帮助用户建立一条获取权威信息的智能通道，每一个真实用户只能注册一次，为保护用户权益，在注册过程中需进行严格的身份认证。如用户不再使用航旅纵横，希望注销航旅纵横主账号时，同样需要核实用户真实身份，以避免他人盗用，保护账号使用者的权益。

航旅纵横一直高度重视信息安全工作，通过多种技术手段以严格保护用户信息安全，并通过了相关主管部门的审核认定。航旅纵横始终致力于探索利用创新技术提升民航业整体服务水平，得到了行业和广大用户的高度认可，并被上级部门评价为改革开放40年国有企业在互联网领域取得的重大突破。未来我们也将继续坚持以用户为核心，为广大用户提供更加高效、便捷的服务，为民航行业注入更多的科技元素。

感谢大家一直以来的支持！

中航信移动科技有限公司

2019年9月24日

航旅纵横