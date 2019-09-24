小米MIX Alpha 5G环绕屏惊艳！爆料：真正的小米MIX 4即将到来，搭载1亿像素镜头

IT之家9月24日消息 今天，小米在小米新总部正式发布了小米MIX Alpha 5G概念手机，这款手机采用了180.6%屏占比的环绕屏，同时支持全网通5G双卡，1亿像素三摄像头。这款手机售价为19999元，预计在12月底正式开售。

小米MIX Alpha 5G概念手机采用了一块完整的环绕屏，屏占比为180.6%。该款手机取消了手机的听筒、前置摄像头、侧边按键，下巴和额头部分仅保留有2.15毫米空间。

为了防止屏幕误触，小米MIX Alpha 5G概念手机支持多传感器和AI算法精确识别当前使用屏幕，抑制其他区域触控，当识别到压力感应时可以动态分配触控指令。

小米MIX Alpha 5G概念手机搭载了三星1.08亿像素的超高清主摄像头，相机感光尺寸为1/1.33英寸，光圈为F/1.69，像素面积1.6μm，可直出12032×9024像素图片，直出原图大小可以达到40MB，同时支持OIS四轴光学防抖。另外，小米MIX Alpha 5G概念手机超高清主摄像头还支持ISOCELL Plus、智能ISO等技术。

小米MIX Alpha 5G概念手机够惊艳吧？可是小规模量产，加上19999元的售价可不是普通用户所能承担的。据数码博主i冰宇宙的爆料，实际上，小米MIX 4还是有的，即将到来，并且将搭载三星的1亿像素镜头。

也就说小米MIX Alpha 5G环绕屏概念手机真的是一个大招，可我们之前听到的消息大多还是小米MIX 4。

根据此前爆料，小米MIX 4配备了高达108MP像素摄像头，即高达10800万像素。不仅如此，小米MIX 4还增加支持骁龙855 Plus SoC以及12GB内存和高达1TB的存储空间。小米MIX 4预计搭载4500 mAh电池，支持40W快速充电。该设备还有望实现正面无边框90Hz显示屏，支持弹出式摄像头。