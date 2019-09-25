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雷军谈小米MIX Alpha：不惜代价、不考虑量产性，做颠覆性产品

2019-9-25 7:10:17来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家9月25日消息 昨日，小米在北京新总部正式发布了小米MIX Alpha 5G概念手机，这款手机采用了180.6%屏占比的环绕屏，同时支持全网通5G双卡，1亿像素三摄像头。这款手机售价为19999元，预计在12月底正式开售。

雷军指出，MIX概念手机的使命，就是要不惜代价、不考虑量产性，做出一款真正具有颠覆性的产品。小米MIX Alpha 5G概念手机的设计及生产难度，小米工程师是这样说的，“5G来临之后，屏幕的立体化一定是趋势”“屏幕怎么生产？整机怎么装配？屏下指纹怎么实现？5G天线方案怎么实现？交互怎么实现？”“目前所有供应商的技术都不支持我们去做这样一个产品”“我们生产一百台，可能只有一台是可以使用的...”

雷军强调，探索就是要进入未知的无人区，去走没有人走过的路。中国的科技公司就应该有这样的使命感，小米永远要做米粉心中最酷的公司。

核心配置方面，小米MIX Alpha 5G概念手机采用高通骁龙855 Plus芯片，支持5G双卡全网通，其内存为12GB，内部存储则是采用了UFS 3.0颗粒，存储空间为512GB，电池则是采用了4050mAh的纳米硅负极电池，支持40W有线闪充，同时还有1.0cc超大音腔。

相机方面，小米MIX Alpha 5G概念手机搭载了三星1.08亿像素的超高清主摄像头，相机感光尺寸为1/1.33英寸，光圈为F/1.69，像素面积1.6μm，可直出12032×9024像素图片，直出原图大小可以达到40MB，同时支持OIS四轴光学防抖。另外，小米MIX Alpha 5G概念手机超高清主摄像头还支持ISOCELL Plus、智能ISO等技术。

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关键词：小米MIX Alpha雷军

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