阳台：IT之家微信小程序暂停服务……及其他

最近的8个小时里，大量的朋友来反馈IT之家微信小程序暂停服务的情况，感谢大家的关注，也抱歉给大家带来的不便。

因为是微信平台的处罚决定，所以请耐心等待下，对我们而言一些恢复进度是不可控的。

我们也在系统里收到了微信小程序平台发来的通知，IT之家小程序文章评论区里面存在用户昵称和头像的违规问题，因为小程序里面的评论注册用户来自IT之家本身，所以头像和昵称这边的审核责任在IT之家这边，这点微信平台的判定是没问题的。IT之家会在第一时间依照和根据平台的指导意见进行清理、改进和申诉。

但是，需要在这里提前向大家说明的是，我们接下来的版本将取消微信小程序文章里面的评论区，直到我们保证过滤机制更加强大和完善。当然，这很难，汉字和图片的表达方式太丰富，防不胜防。在第三方平台被处罚几次，可能就永远下架了。很多被封号的用户变成了IT之家和软媒的敌人到处去煽风点火和举报，这些没做过经营的同学是想象不到的。人心人性的复杂和简单，就这样直接存在。

接下来，正好借这个公告，和大家说下评论区和其他一些事情——

关于评论区和社区维护

IT之家是国内人气最旺盛的科技资讯平台之一，每天产生大量的评论内容，基本上包括我在内的软媒内部同事们，都是非常爱看那些精彩的热评，往往令人脑洞大开或叹为观止或忍不住喷饭。

当然，林子大了，也不可避免会有一些杂音，会有些人在这儿进行过度不自控的宣泄，喷骂和机型攻击不说，还有些直接是违法信息。我们这些年来花了很大的精力去治理，收效是有的，但是不够彻底：

2018年初开始，每条评论我们都是有两套API接口去自动审核的，去识别和过滤违规内容，当然，这次我们还会引入腾讯方面的接口；



2018年初开始，每个用户头像上传和修改我们都是用API先去做鉴别过滤的，这次也会引入腾讯方面的接口做多重保障；

居委会 & 督委会：2017年开始，我们成立了居委会管理团队，从老用户群里面选取三观正并且有耐心的朋友加上公司内几个同事组成，有很多人被封号了就喷说打赏就能进居委会，这是不正确的。我在未事先说明的情况下发表过一篇文章，获得近千人打赏，那些人事后被我通知进入了“督委会”，监督IT之家的居委会和社区风气。我想那是一个比较好的办法，能从海量用户里面找到支持整顿平台观点的道合者。督委会群里现在有400多人，每天都给我们反馈IT之家编辑和文章的一些问题，也会反馈帖子和评论的一些异常情况，非常非常的感谢他们！

居委会每天处理500-1500条的违规内容，很辛苦，因为有很多时候避免误处理，要从长长的楼层里面分辨是谁先违规。很多人被处理，我们也理解心情，但是也请理解下平台维护者的心情，添乱的真不是我们维护者，我们和清洁工没啥区别。

关于IT之家文章质量



每每我们提到评论区管理，就有人说怎么不管编辑，你不是喊了很多年治理水文么，每次都是啪啪打脸……其实做公司、组织管理，真的非常难的，一是新人入职需要从头带，给他们看再多规范都没用，记不住的，都是有些坑还是要踩的，你想想中国文化5000年，古人走过的坑，我们从小读十几年书还是避免不了一些错，人都是在错误中不断成长成熟的；除了新人，就是老编辑，也容易出现盯的一松就会走歪的情况。企业管理其实最应该借鉴和学习的是军队，目标性、向心力、执行力和战斗力是最强的，但是军队也不是有个制度就能自动管理到位了，依然得层层监督和考核。

最近的几个月，IT之家内部的变化还是非常之大的，我们梳理了快讯组、深度组、视频组、新媒体和运营组的编制和分工，现在每天包括周末的文章量都可以保证供应，每天也都在推出原创深度文，随后还会有n多的特约撰稿人陆续来到……上周还有个要求，是所有IT无关文章除向总编申请获得批准的以外，都不得发布。还有从小媒体或个人取材去传谣再辟谣的问题……总之，内容管理的工作每天都没有停。

关于散文家

文章就要结尾，散文家从此不会在IT之家再次出现，公告和交流依然会有，但不会再去做任何引导文和苦口婆心的教导文。立德立言立功，单单立德便难上难。看到自己创立的平台上，一些读者在骂立牌坊的婊子时，散文家就死掉了。你不管做什么，他们会把你想象成“他们以为肯定是那样”的样子，但出来创业16年，软媒13年，人都活给自己的良心不是。

不立人设，少说多做。这八个字是今年来的主要感悟。

人在做，天在看，三寸人间。

刺客，软媒CEO，青岛。