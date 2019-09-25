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小米产品经理秀MIUI 11息屏个性签名：继续活下去

2019-9-25 8:41:39来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家9月25日消息 小米昨日正式发布了全新的MIUI 11，其中新增的息屏个性签名功能也受到了广大网友的热议。今日凌晨小米公司产品经理@Cici_老魏 则提前体验了这一新增的功能。

虽然这位产品经理给自己设计的息屏个性签名相当“真实”，不过各位也可以提前“预览”一下MIUI新增的息屏个性签名功能的效果。

在昨日举行的小米新品发布会上，小米官方正式“官宣”了MIUI 11的熄屏签名等新功能。对于息屏个性签名功能的加入MIUI负责人则表示这一功能的灵感来源于一些带格言的手机壳，如果将手机壳移到正面将会更好，于是便有了MIUI 11的息屏签名功能。

据悉，息屏签名功能基于OLED屏幕自发光的特性在手机息屏时控制部分屏幕发光，在省电的同时还可以显示内容。预计新版MIUI 11正式上线后这一功能也将受到大家的追捧。

关于小米MIUI 11的推送工作，MIUI 11稳定版首批将向小米9、小米9尊享透明版、小米9 SE、小米MIX 3、小米MIX 2S、小米8、小米8青春版、小米8透明探索版、小米8屏幕指纹板、小米8 SE、小米MAX 3、Redmi K20 Pro尊享版、Redmi K20 Pro、Redmi K20、Redmi Note 7、Redmi Note 7 Pro、Redmi 7等用户推送，其余机型可能还要等一等。

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关键词：小米MIUI 11息屏个性签名功能

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