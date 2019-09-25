雷军：本周末可到小米之家体验MIX Alpha 5G环绕屏概念手机

IT之家9月25日消息 昨日，小米在北京总部小米科技园正式发布了小米MIX Alpha 5G概念手机，屏占比了180.6%，支持全网通5G双卡，1亿像素三摄像头，售价19999元，预计在12月底正式开售。

雷军昨天发布会后在微博宣布，本周末大家可以到小米之家现场体验。

不过小米官方还未公布具体可以体验小米MIX Alpha的小米之家体验店地址。雷军在评论中表示，大的小米之家店中会有演示样机。

小米MIX Alpha 5G概念手机采用环绕屏设计，取消了手机的听筒、前置摄像头、侧边按键，下巴和额头部分仅保留有2.15毫米空间；它的侧边部分可显示电池电量、系统相关信息、通知信息。两侧天线由双显示芯片驱动，同时均支持压感，内置侧面线性马达。整个屏幕采用了环绕形态分层贴合、旋入式组装技术。同时柔性屏下指纹、超声波距离感应等技术。

小米MIX Alpha 5G概念手机采用高通骁龙855 Plus芯片，支持5G双卡全网通，其内存为12GB，内部存储则是采用了UFS 3.0颗粒，存储空间为512GB，电池则是采用了4050mAh的纳米硅负极电池，支持40W有线闪充，同时还有1.0cc超大音腔。

小米MIX Alpha 5G概念手机搭载了三星1.08亿像素的超高清主摄像头，相机感光尺寸为1/1.33英寸，光圈为F/1.69，像素面积1.6μm，可直出12032×9024像素图片，直出原图大小可以达到40MB，同时支持OIS四轴光学防抖。