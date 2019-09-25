《王者荣耀》周年庆新版本官方爆料：排位赛模式全新改版

IT之家9月25日消息 昨日晚间王者荣耀官微正式放出周年庆新版本王者荣耀的排位赛更新内容，一起来看一下吧。

据官微透露称，在新版本的王者荣耀中玩家将拥有更沉浸的游戏体验，官方还加入了全新的排位模式场景及荣誉挑战，玩家还将获得专属王者印记。

据悉，王者荣耀S17赛季开始的同时也将正式开启的首个年度主题：凤仪之诏，官方还参考了盛唐时长安城内的建筑进行场景搭建。

排位赛模式新增可探索内容：玩家在排位赛界面可以通过点击背景，进入到长安街头的特别场景之中搜寻一些和年度主题有关的特殊物件。同时玩家们在进行排位赛的过程中，每次首次触发任意一件里程碑事件时（包括大段位晋级、MVP数/金牌数/胜场数达到指定数量等等），就可以随机获得场景中的某个物件，点击具体物件就可以了解他们背后的故事（如下图的花灯）。

从S17赛季开始，每个年度赛季都会拥有专属的王者印记，王者印记的累计规则也将保持同步。

当年度主题更新后，王者印记的数字累计将会重置，之前年度主题下的王者印记会收藏在专属界面。

从S17赛季开始，会新增各位玩家的赛季MVP数、金牌数、探索度的记录，对于达到王者段位的玩家，还会新增王者星数的记录。

至于实际体验如何也请各位玩家灯带王者荣耀S17赛季正式更新，敬请期待。