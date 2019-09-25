供应链消息：小米MIX Alpha 5G环绕屏来自维信诺

IT之家9月25日消息 昨日，小米在北京总部小米科技园正式发布了小米MIX Alpha 5G概念手机，屏占比了180.6%，支持全网通5G双卡，1亿像素三摄像头，售价19999元，预计在12月底正式开售。

现在根据供应链消息，小米MIX Alpha 5G概念手机采用的柔性AMOLED 环绕屏幕，既不是来自三星，也不是来自京东方BOE，而是来自国内的维信诺visionox。其实小米和维信诺的合作由来已久，此前小米曾展示过双折叠的概念手机，柔性屏幕就是来自维信诺的。

小米MIX Alpha 5G概念手机采用了一块完整的环绕屏，屏占比为180.6%。该款手机取消了手机的听筒、前置摄像头、侧边按键，下巴和额头部分仅保留有2.15毫米空间。

为了防止屏幕误触，小米MIX Alpha 5G概念手机支持多传感器和AI算法精确识别当前使用屏幕，抑制其他区域触控，当识别到压力感应时可以动态分配触控指令。

▲维信诺产品展示

小米MIX Alpha 5G概念手机采用高通骁龙855 Plus芯片，支持5G双卡全网通，其内存为12GB，内部存储则是采用了UFS 3.0颗粒，存储空间为512GB，电池则是采用了4050mAh的纳米硅负极电池，支持40W有线闪充，同时还有1.0cc超大音腔。

小米MIX Alpha 5G概念手机搭载了三星1.08亿像素的超高清主摄像头，相机感光尺寸为1/1.33英寸，光圈为F/1.69，像素面积1.6μm，可直出12032×9024像素图片，直出原图大小可以达到40MB，同时支持OIS四轴光学防抖。