北京大兴国际机场今日正式通航，机器人停车了解一下

IT之家9月25日消息 据多家国内媒体报道称，北京大兴国际机场投运仪式上午正式举行，这也宣示着北京大兴国际机场于今日正式通航！

据悉，北京大兴国际机场的建造历时4年时间，耗资近800亿打造，拥有全球最大规模的单体航站楼。值得注意的是，新机场还首度加入了全新的机器人泊车系统，未来旅客们来到大兴国际机场将不再需要为停车问题而苦恼了。

先前有国内媒体援引大兴国际机场停车楼运营方首钢基金S-Park消息称，大兴国际机场停车楼所引入的自动导引（AGV）停车机器人解决了旅客“车位不好找”、“技术差不好停”等难题，旅客们只需将车开进交接站即可离开，所有停车、取车等工作全部由停车机器人完成。

▲图源：北京日报

▲图源：北京日报

据北京日报之前的报道显示，机器人停车区共有4座交接站，旅客将车辆驶入交接站中央，车前的大屏幕便会提示车主拉手刹、保证车内无人或贵重物品并锁好车门后通过交接站外的触摸屏进行确认操作并领取二维码，而后便可离开。后期会有机器人来到交接站，根据交接站的扫描数据，自动调节尺寸，把汽车四轮抬起运送至合适的车位停放。整个过程完全自动化，智能化。

历时4年时间，北京大兴国际机场除了拥有全球最大规模的单体航站楼外，还拥有诸如机器人自动停车系统等高新科技，未来将为更多旅客提更便利。