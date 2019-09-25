快讯：华为、OPPO、一加、realme完成统一推送服务开发

IT之家9月25日消息 据统一推送联盟官方微信号消息，近日，统一推送联盟已收到华为技术有限公司、广东欧珀移动通信有限公司、深圳市万普拉斯科技有限公司、深圳市锐尔觅移动通信有限公司四家公司的的进度确认。目前，四家公司均已经按照联盟标准《T-UPA0002-2019统一推送接口层规范》最新版本完成了开发工作。这意味着，符合联盟标准的统一推送服务将覆盖华为、OPPO、一加、荣耀、realme五个品牌的手机。

华为、荣耀将首先在EMUI 10.0的正式版本中支持统一推送。这意味着华为新发布机型将全部支持统一推送，未来存量机型也将随着系统更新逐步支持。

OPPO将在ColorOS 3.0以上版本支持统一推送，服务上线后可覆盖全机型的88%，并将持续适配更多机型，预计在2019年12月31日可覆盖全机型的93%。

一加将在一加5及以上机型中支持统一推送服务；realme将覆盖全部机型。

根据联盟前期组织的相关摸底测试，相比于App自建通道，统一推送服务将大幅降低手机待机功耗30%-45%（4G网络、手机息屏状态），大幅减少系统内存占用。后续联盟将持续跟踪并公布厂商统一推送服务上线情况及具体接入方案，并对统一推送的实网性能开展测试。

按照联盟公布时间表，联盟计划于2019年底前推动国内主流厂商支持统一推送标准。这将极大提升我国消费者的手机使用下的使用体验，减少开发者对于推送服务接入成本。