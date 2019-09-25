微软Surface Laptop 3跑分曝光：搭载AMD Ryzen处理器，3DMark得分731

IT之家9月25日消息 微软10月份的Surface新品活动即将来临，关于Surface新设备的越来越多详细信息开始在网上出现。新的Surface Laptop 3预计将搭载AMD处理器。

据报道，Surface Laptop 3的15英寸型号可能搭载了Ryzen 5 3550U或Ryzen 7 3750U CPU。

现在一款疑似为Surface Laptop 3的新设备出现在了Geekbench基准测试跑分网站上，看起来微软终于准备在其Surface Laptop 3设备中使用AMD替换Intel。该产品测试名称为“ OEMMO OEMMO Product Name EV2_1”，微软对原始产品使用了类似的代号，比如去年的Surface Go。

该跑分数据显示，微软可能会推出配备AMD with Radeon Vega Mobile Gfx四核处理器的Surface Laptop 3设备。

值得注意的是，“OEMMO OEMMO Product Name DV”信息已经在3dmark基准跑分测试中被发现，并且该供应商被列为Microsoft微软，如以下屏幕截图所示：

以下是传闻中的设备价格和规格表：