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微软Surface Laptop 3跑分曝光：搭载AMD Ryzen处理器，3DMark得分731

2019-9-25 12:27:51来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家9月25日消息 微软10月份的Surface新品活动即将来临，关于Surface新设备的越来越多详细信息开始在网上出现。新的Surface Laptop 3预计将搭载AMD处理器。

据报道，Surface Laptop 3的15英寸型号可能搭载了Ryzen 5 3550U或Ryzen 7 3750U CPU。

现在一款疑似为Surface Laptop 3的新设备出现在了Geekbench基准测试跑分网站上，看起来微软终于准备在其Surface Laptop 3设备中使用AMD替换Intel。该产品测试名称为“ OEMMO OEMMO Product Name EV2_1”，微软对原始产品使用了类似的代号，比如去年的Surface Go。

该跑分数据显示，微软可能会推出配备AMD with Radeon Vega Mobile Gfx四核处理器的Surface Laptop 3设备。

值得注意的是，“OEMMO OEMMO Product Name DV”信息已经在3dmark基准跑分测试中被发现，并且该供应商被列为Microsoft微软，如以下屏幕截图所示：

以下是传闻中的设备价格和规格表：

  • 配备AMD Ryzen 5 3550U和8GB内存的Surface Laptop 3售价999美元。

  • 配备AMD Ryzen 7 3750U和8GB内存的Surface Laptop 3售价为1099美元。

  • 配备六核AMD CPU和12GB内存的Surface Laptop 3售价为1599美元。

  • 配备性能稍差的六核AMD CPU的Surface Laptop 3，售价为1399美元。

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关键词：Surface Laptop 3AMD微软

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