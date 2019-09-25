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《英雄联盟》推出三款新皮肤：西部魔影艾希骑上战马

2019-9-25 16:44:22来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家9月25日消息 根据《英雄联盟》官方微博的消息，有三款西部魔影系列的皮肤即将到来，分别是西部魔影艾希、德莱厄斯、赫卡里姆，其中艾希为传说皮肤。

据介绍，西部魔影艾希骑着小黑马来了，家园卫士有小黑马特效，同时跳牛仔舞有音乐，开大后整体模型会变成金色。

人马则变成了躁动不安的“恶灵骑士”，全身都是火光，跑起来有烈火燎原的效果。

诺手的特效也很炫酷，打出血怒后会有烈焰焚身效果。

目前英雄联盟尚未公布新皮肤上线时间和售价。

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关键词：英雄联盟皮肤

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