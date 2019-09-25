iFixit拆解Switch Lite，摇杆组件有了新变化

IT之家9月25日消息 日前，Switch Lite在多个国家和地区开售，国外知名拆解网站iFixit也对任天堂Switch Lite进行拆解。一起来看一下吧。

任天堂Switch Lite游戏机采用了英伟达定制的Tegra处理器，其采用5.5英寸的电容触控LCD屏幕，分辨率为1280×720。内部存储空间为32GB，通过扩展最多可以增加2TB的存储空间。支持802.11 a/b/g/n/ac WiFi、蓝牙4.1和NFC，通过USB-C接口充电，同时还有3.5毫米耳机孔。任天堂Switch Lite内部电池最多可以支持7小时的续航。

通过X光我们看到任天堂Switch Lite内部结构相比于手机更加的宽裕，同时电池、散热铜管和风扇占据比较明显的位置。Switch Lite采用的是特殊的三角螺丝固定，因此用户想要自己拆开研究一番还是需要一些专业工具的支持的。

拆掉黄色的外壳后，则是一大片的金属保护壳保护着主板核心区，当然，这部分似乎也并不难卸下。拆下后我们看到Switch Lite保留的SD卡槽，本身Switch Lite机身存储并不大，相比于Switch取消SD卡接口，Switch Lite新增的SD卡能更好的进行扩展。当然，这并不是什么值得表扬的事情。如果从专业角度来看，Switch Lite的SD卡接口是直接焊接在主板上的，相比于现阶段模组化的趋势，这无疑是一种倒退。

对比Switch，我们看到Switch Lite的主板区域电池放置是正向的，而Switch的电池则是倒过来放的，当然，这里Switch Lite的电池更小。卸开电池我们看到，任天堂Switch Lite电池只有3750mAh。

任天堂Switch Lite电池与机身粘贴的部分，还有类似无纺布的双面胶。

散热铜管以及风扇部分很容易卸下，原以为Switch Lite不会有这么全面的散热系统，但是任天堂还是给Switch Lite装了一个比Switch更小一号的风扇。

另外，L键和R键用的是薄膜按键，相关的触发器直接是在PCB板上的，这比Switch用起来手感差很多。

扬声器部分则基本上和Switch没有太多区别。

侧边的小PCB版则是直接与摇杆组建相连，拆开后发现，Switch Lite的摇杆与Switch的摇杆外形基本无异，但其内部的金属触点比Switch稍微小一些，当然，任天堂这次可能用了更加耐用的材料。不过，最终会不会导致失控飘移现在还不太好说。

接下来是主板部分，这部分仅用螺丝固定，很容易拆卸。

主板正面红色部分则是任天堂定制的英伟达Tegra处理器；橙色部分则是2个三星DDR4内存，总共4GB；黄色部分则是三星32GB eMMC闪存；绿色部分是意法半导体的NFC芯片；浅蓝色部分是瑞昱的音频解码芯片，深蓝色是赛普拉斯的WiFi和蓝牙芯片。

主板背面芯片都比较小，红色部分是意法半导体的微控制器；橙色部分是B1913 GCBRG HAC STD T1056719A1；黄色部分是马克西姆电源管器模块；浅绿色是M92T36 PMIC；浅蓝色是德州仪器的电池充电管理模块。

屏幕部分用翘片很容易就能将外侧的保护壳玻璃板取下，取下后就是显示器部分了。

总的来讲，Switch Lite拆卸起来并不难，内部大多数零件都是通过螺丝固定，一些组件也是模块化设计的，都可以独立更换。电池虽然被双面胶固定，但是很容易取下，显示器和屏幕外部并未直接在一起，但是粘结相对比较紧实。当然，SD卡模块和闪存是直接焊在主板上的，这就给维修带来难度，另外，三角形的螺丝给维修带来了一定的挑战。最终iFixit给Switch Lite的易修度打出6分的分数。