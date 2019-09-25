2019中国手机品牌用户社交洞察报告：低价看配置，高价重颜值

9月25日消息，近日，AdMaster发布了《2019中国手机品牌用户社交洞察》，报告抓取了2019上半年微博中使用不同机型（涵盖市场上所有主流品牌的热门机型）用户的发帖，在对内容进行聚类分析后，划分出不同的购机人群，进而产出立体的人群画像。

拍照、娱乐之外高低价位用户兴趣需求大不同

基于用户对不同内容的讨论度可以看到，1000-2000元价位机型用户和4000元以上价位机型用户在需求和兴趣点上既有“相同”，也有“不同”。

相同之处在于，两大价位手机用户对拍摄能力均有强需求，且关注均衡的手机性能。专注于娱乐拍摄的用户，在两个价位中约占16-17%，他们的价值诉求主要在于拍摄的效果和像素；均衡型用户约占16-19%，他们对手机的关注点多面而均衡，各个方面都会关注，但没有特别突出的点，舆论对他们有非常强的驱动力。

相同之外，更多的是不同。AdMaster数据显示，1000-2000价位用户，比较而言，更关注硬件配置、生活场景以及一些抽奖活动，他们追求在有限的预算内获取最高的硬件参数，并热衷记录和分享生活日常；4000+用户则偏重手机颜值和商务务实，手机外观、配色、屏幕设计等是关注重点，此外，还在乎手机对身份和个人品味的加持作用。

1000-2000价位传播要接地气，4000+价位重情感联结

基于不同价位用户的兴趣特征，手机品牌在市场传播时的策略也要相应调整。

报告数据显示，1000-2000价位手机市场，玩乐游戏迷和关注日常生活的用户占比近6成，是主力用户群，玩游戏、晒配置、日常分享等贴近生活的内容更容易引起他们关注；高价位手机市场，休闲随性客占比47%，近乎半数，针对这一人群，手机品牌需要增加休闲生活、时尚感、商务格调等情感层面的传播。

具体来说，以营销游戏类用户为例，由于1000-2000价位用户对各种福利抽奖活动讨论积极，而4000+用户更关注“物有所值”，他们对价位相对不敏感，更加注重游戏的体验效果。因此，在营销游戏人群时，1000-2000元市场可通过举办活动或抽奖吸引用户，4000+市场则要突出用户玩游戏时的特别体验。

基于SocialMaster社交数据库TA分析平台，AdMaster还对细分人群进行了进一步深入分析，了解不同人群的人群属性、兴趣标签，甚至是共同关注的KOL列表等信息。

以“娱乐拍摄族”为例，基于社交数据可以发现，这一人群以女性用户为主，年龄分布中，80及90后总占比近90%，关注的内容多元，主要集中在“美食”“旅游”“名人明星”等方面。

除了以价位区隔洞察消费者，基于客观、无偏见、无预设立场的原生社交数据，品牌还可以从功能类型、上市时间等维度出发，挖掘不同手机品牌及不同型号的人群需求和特征，包括但不限于兴趣爱好、关注话题、讨论内容、互动行为等。