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苹果iPhone 11 Pro/Pro Max快充实测：半小时能充一半

2019-9-25 21:37:53来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家9月25日消息 在过去的几年中，苹果公司是唯一一家不提供快速充电器的旗舰手机公司。苹果多年来固执地为iPhone配备了5W充电器，并且需要3个多小时才能为iPhone的电池充满电。

2019年终于迎来了改变，iPhone 11 Pro系列是首款随机配备快速充电器的iPhone。是一款18W壁式充电器，一端带有USB-C接口，另一端带有苹果的Lightning接口，用于连接iPhone，比以前更大，那么充电速度有多快？

据外媒phonearena测试，在11 Pro上，18W充电器可以在半小时内提供超过50%的电量，而在Max上，在半小时内也可获得接近50%的电量。以下是具体充电测试结果：

iPhone 11 Pro充电测试

15分钟：充电28%

30分钟：55%

45分钟：74%

1小时：85%

1小时15分钟：94%

1小时30分钟：98%

1小时42分钟：充满电

iPhone 11 Pro Max充电测试

15分钟：充电24%

30分钟：47%

45分钟：70%

1小时：82%

1小时15分钟：90%

1小时30分钟：95%

1小时45分钟：98%

1小时57分钟：充满电

与大多数手机一样，新iPhone最后几个百分点的充电速度最慢，必须等待更长的时间才能充满电。总体而言，虽然iPhone 11 Pro和Max不是充电最快的手机，但的确有了很大进步。

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关键词：iPhone 11 ProiPhone 11 Pro Max

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