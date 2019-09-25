磁浮铁路技术标准发行，速度可达600km/h以上

IT之家9月25日消息据国家铁路局网站消息，近日，国家铁路局批准发布铁道行业标准《磁浮铁路技术标准（试行）》（TB 10630-2019），自2020年1月1日起实施。这是我国磁浮铁路领域的基础性行业标准，将为规范和引领磁浮铁路建设和装备制造提供重要的技术支撑。

磁浮铁路是依靠磁力将车辆悬浮于导轨上，利用直线电机驱动列车前进的铁路系统。研究成果表明，磁浮铁路运行速度可达600km/h以上。在500km/h的速度下，磁浮列车每座位千米的能耗仅为飞机的1/3～1/2；磁浮列车从结构上抱住轨道梁，列车不会脱轨，安全可靠性高；磁浮铁路没有传统铁路轮轨接触时的噪声和振动，环境友好性强。

近年来，磁浮技术在交通工程领域得到了持续发展。我国自“八五”以来一直将其列入国家科技攻关计划，并取得丰富研究成果。2006年4月，上海磁浮示范运营线建成投产，最高运营速度、试验速度分别为430km/h和501km/h，是世界上第一条投入商业化运营的高速磁浮线。2016年5月和2017年12月，最高运营速度100km/h的长沙磁浮快线和北京S1线投入商业运营。2019年5月，时速600公里高速磁浮试验样车在青岛下线，标志着我国在高速磁浮技术领域实现重大突破。这些研究成果及工程实践为本标准编制提供了基本条件。

磁浮铁路作为新型交通方式，近年来各科研院所、设计单位及装备制造企业对磁浮铁路技术迸发出了巨大的研究热情，确立了新的研发目标和一系列研究课题。许多地方政府也相继提出了修建磁浮铁路的热切愿望。在此背景下编制磁浮铁路技术标准，旨在规范磁浮铁路建设及装备制造，引领磁浮铁路可持续发展，科学推进交通强国战略实施。

针对国内外磁浮技术制式众多，标准千差万别的实际现状，组织开展了磁浮技术基础研究，调研了国内外已经建成的、正在研究的各类磁浮技术，并结合我国磁浮技术具体发展情况，确定先期按常导短定子和常导长定子两种磁浮制式编制技术标准。

《磁浮铁路技术标准（试行）》统一了限界、轨距、轨道基准面等基本技术要求，明确了磁浮车辆主要技术规格，引导我国磁浮项目有序、高质量建设，推动磁浮装备规范、健康发展。时速600公里磁浮交通系统关键技术等专项研究正在开展，上海、北京、长沙等磁浮线运营实践经验还在不断总结，高温超导、低温超导磁浮技术和低真空管道技术的研究也在不断深入，将会对磁浮技术标准提出新的要求。基于以上考虑，确定标准按试行发布。

标准编制过程中，聚集了国内磁浮技术领域权威专家参与编制和审查，广泛征求了国家相关部门、地方政府和铁路建设、勘察设计、施工、运营、科研院所等单位的意见，取得广泛社会共识。